Roma, via ai tagli: da Schick il primo “bonus” da 25 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Patrik Schick è il primo giocatore che si appresta a salutare la Roma e da cui arriverà denaro fresco in grado di dare la prima boccata di ossigeno ai conti disastrati del club giallorosso, che richiederanno una serie di tagli ai calciatori in esubero.

Il Lipsia vuole riscattare l’attaccante ceco, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), e avrà tempo fino al 15 giugno, data entro la quale dovrà decidere se versare o meno i soldi pattuiti per il riscatto del centravanti: la Roma è disposta a un piccolo sconto, arrivando a 25 milioni di euro, pagabili però in un unica rata e non spalmabile in un anno e mezzo come prevedeva il vecchio accordo.

Ma anche nel caso in cui Schick non dovesse finire al Lipsia, il giocatore avrebbe comunque parecchio mercato: ci sono diversi club della Premier che si sono messi sulle sue tracce. Il giocatore preferirebbe restare in Bundesliga e questo dovrebbe indirizzare l’affare. La Roma si prepara a fare cassa.

Fonte: Gazzetta dello Sport