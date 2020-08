Roma, tutti negativi gli altri tamponi: oggi primo allenamento alle 19

AS ROMA NEWS – Restano quattro i casi di positività al Coronavirus nella Roma: i nuovi controlli effettuati ieri non hanno portato a galla nessun altro contagiato all’interno del gruppo.

La squadra tornerà quindi ad allenarsi oggi pomeriggio per la prima seduta del ritiro pre-campionato: dopo una prima parte in palestra, il gruppo guidato da Fonseca scenderà in campo intorno alle 19.

Assenti ovviamente tutti i quattro calciatori positivi al tampone, e cioè Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert, che si aggregheranno al gruppo al termine del periodo di quarantena.

Redazione Giallorossi.net