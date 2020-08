Milik apre alla Roma, ma il Napoli alza la richiesta: chiede Under, Riccardi e 10 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Milik ha capito che la Juventus non sembra vole puntare su di lui e nelle ultime ore ha aperto alla Roma, che però deve ancora trovare un accordo col Napoli.

De Laurentiis, raccontano oggi i giornali, ha alzato il tiro delle sue richieste. Oltre ai cartellini di Cengiz Under e Alessio Riccardi, che tra l’altro non sembra convintissimo della destinazione, chiede anche un conguaglio economico. Circa una decina di milioni, e cioè i soldi che la Roma ricaverebbe dall’eventuale cessione di Dzeko.

Una richiesta che sta rallentando parecchio l’affare, dato che i giallorossi non vogliono inserire cash per il polacco, ma solo le due contropartite tecniche. Milik ha il contratto in scadenza, e la valutazione fatta dal Napoli appare eccessiva.

Fonti: Il Messaggero / Tuttosport / Gazzetta dello Sport