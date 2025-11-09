ROMA-UDINESE 2-0: le pagelle

La Roma batte anche l’Udinese e vola in vetta al campionato: all’Olimpico finisce 2 a 0 grazie ai gol di Pellegrini su rigore nel primo tempo e di Celik nella ripresa.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i friulani nel match valido per l‘undicesima giornata di campionato:
Svilar 7,5 – Kamara lo impensierisce con un destro potente dalla lunga distanza. Nella ripresa si esalta prima su Zaniolo e poi su Bayo. Anche oggi tra i migliori.
Mancini 7,5 – Difende e attacca con continuità. Duetta benissimo con Celik nell’azione del gol che chiude la partita.
Ndicka 6 – Si occupa di Buksa in un duello molto fisico. Bella prestazione, macchiata però da un errore grave che poteva riaprire una partita chiusa.
Hermoso 7 – Si prende cura di Zaniolo con efficacia. Bella partita, solida e concentrata.
Celik 7,5 – Spinge molto. Spedisce a lato di testa un bel cross di Wesley. Segna la rete che chiude la partita. Si merita questa serata. Dall’89’ Ziolkowski sv.
Konè 6,5 – Prestazione solida, senza picchi ma con tanta sostanza.
Cristante 7 – Prosegue il momento d’oro con una prestazione da regista vero. Colpisce un palo con un destro potente dei suoi.
Wesley 6,5 – Spinta costante e corsa continua. Pennella col destro un cross che Celik spedisce a lato. Dall’89’ Ghilardi sv.
Soulè 6,5 – Partenza promettente, poi perde un po’ efficacia. Ma nel complesso la prova è positiva anche per la costanza nel pressing e nel lavoro di copertura. Dal 74′ El Shaarawy 6 – Impegna con il destro Okoye. Pochi minuti a disposizione ma fa il suo.
Pellegrini 7,5 – Mostra subito di essere in partita con giocate apprezzabili. Realizza con freddezza e personalità il rigore del vantaggio. Dal 74′ El Aynaoui 6,5 – Strappa applausi per la sua sostanza. Sa sempre dove piazzarsi, e anche stasera è molto utile.
Dovbyk 6 – Non ha il tempo di entrare nel vivo del match che alla prima conclusione verso Okoye si fa male. Tegola pesante viste le assenze in attacco. Dal 39′ Baldanzi 6,5 – Costretto a giocare da falso nove, si danna l’anima per dare il suo contributo a una squadra in piena emergenza nel reparto.
GIAN PIERO GASPERINI 8 – Sta compiendo un autentico miracolo con il ridotto materiale a disposizione. Oggi perde anche Dovbyk, ma la squadra resta difficilmente perforabile ma ugualmente efficace in attacco. Il lavoro di questo allenatore è sotto gli occhi di tutti.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
10 e lode a gasp e Ranieri 💛❤️
Complimenti a tutti.
Squadra allenatore dirigenza e tifosi!!!!
Bravi tutti
enorme crescita collettiva.
questa di stasera era la classica partita (occasione per allungare) che sbagliavamo per dna.
bravo gasp.
❤️🧡💛
esatto… quante occasioni buttate via in passato… bene così
Esattissimo
Svilar insuperabile, the Wall
Ma scusa, Soule non doveva essere più bravo quando non c’era dybala?
hai sbagliato partita. voi giocate alle 20.45
Un grandissimo allenatore
Buona sera a tutte le tifose e ai tifosi Romanisti 💛❤️
Ragazze (malgrado la malcapitata sconfitta con la Fiore) e ragazzi primi in classifica!!! Daje!!!
lo dico senza vergogna, io ero tra quelli che pensavano che gasperini non sarebbe stato in grado di creare feeling con la piazza e che la rosa a disposizione non gli avrebbe permesso di fare il suo gioco. Sarà stato aiutato dal campionato mediocre (ma anche ostacolato da infortuni e rendimenti pietosi di 2 neo acquisti), ma devo dargli tutti i meriti e ammettere che mi sbagliavo di grosso
per la professionalità, impegno, mai una polemica, per il suo miglioramento con Ranieri ed ora con Gasp, ed ora anche il goal, do un 10 a Turkish Airlines Celik.
Applausi per questo allenatore il lavoro e la serietà paga sempre. Poi come andrà a finire non lo sa nessuno ma per il momento solo Applausi
Gasperini sta facendo un miracolo sportivo per il momento. Tutti corrono e si sacrificano per il bene comune. I sacrifici fatti durante la preparazione stanno dando i loro frutti. A Roma c’era bisogno di uno come lui per cambiare la mentalità alla squadra.Dopo un terzo di campionato siamo primi, alzi la mano chi se lo aspettava.E stiamo giocando praticamente senza punte.
Che bella Roma oggi…8 a tutti hanno dato tutto fine alla fine…SEMPRE FORZA RIMA.
La Roma vince e convince,cosa assolutamente non scontata anche perché la squadra era reduce da una trasferta in Scozia.
Se a gennaio si faranno degli acquisti mirati x rinforzare la rosa e funzionali per il gioco di Gasperini potremo essere competitivi per il resto della stagione.
Bella vittoria, non era per niente facile. Tutto sommato la sosta viene bene per recuperare energie e speriamo qualche elemento.
romangagliarda e cattiva, partita da grande squadra voto 8, se sistemiamo l attacco ci togliamo delle soddisfazioni
credo che sia stata la più bella partita giocata all’Olimpico. il pellegrini sta tornando quello che era prima dell’arrivo di dybala. grande, anzi grandissimo giocatore l’argentino, però è un dato di fatto che il nostro pellegrini è andato in crisi dopo l’arrivo di Paulo. forse il migliore questa sera è stato celik. buoni tutti, tutti sopra la sufficienza. avanti così
Roma, dajeeeeeee.
sfr ❤️🧡💛
Sul secondo gol della Roma che ha avuto per protagonisti difensori e centrocampisti proiettati in attacco, con scambi rasoterra a un tocco, si é avuta la netta sensazione degli effetti del lavoro di Gasperini su giocatori che lo seguono ciecamente. Celik è l’esempio emblematico di questa filosofia del lavoro che é finalmente arrivata dentro Trigoria dopo anni e anni di lassismo. Celik é sempre stato un gregario, un portatore d’acqua per compagni più tecnici di lui, una riserva sicura e affidabile ma niente più. Quest’anno invece con l’avvento del Gasp, il laterale turco è diventato un titolare fisso della new wave giallorossa e stasera ha avuto la sua consacrazione con un gol personale che lo premia per la sua umiltà e il suo impegno.
ricordo che Celik qualche tempo fa’ era eufemisticamente bistrattato dai piu su questi lidi..come anche Svilar
ma che significa, tempo fa celik era inguardabile, non si poteva parlare bene. come è giusto ora fagli tanti elogi era giusto prima criticarlo
stiamo crescendo partita dopo partita nonostante tutte le difficoltà, abbiamo un grande allenatore, se a gennaio riusciamo a fargli qualche regalo….
se pensiamo alle lacune che ha questa rosa il lavoro di Gasperini e di tutta la squadra è ancora più importante di quello che dice la classifica. fantastici davvero, e fa tanto piacere vedere anche pellegrini su buoni livelli e con il sorriso. continuiamo così e ci toglieremo belle soddisfazioni
Gasperini prenditi il trono di roma
A questo punto, considerato che ha giocato in tutte le parti del campo, direi di schierare Cristante centravanti
allo stato attuale si può parlare di miracolo
Svilar un fuoriclasse che porta tanti punti decisivi …d accordo con le pagelle della redazione avrei dato mezzo voto in più a wensley
Una parola sola un uomo iconico ….GASPERINI …..bella partita siamo primi
dieci a Gasperini principalmente per aver portato alla Roma la filosofia del lavoro.
Quanto corrono.
Non ricordavo di aver visto i raddoppi che fanno oggi i giocatori della Roma.
Ora tocca ai Friedkin dar prova di saper gestire il rapporto con la UEFA, Gia’ ora dovrebbero tentare di trovare qualche escamotage per gennaio.
Oggi faccio la pagella a 2 giocatori, 2 giocatori che sono stati invocati per 2 anni ad andarsene da roma….
Pellegrini 10, ha zittito tutta roma, adesso tutti ad osannarlo, 10 gg fa era da sfascio…
Celik 10, considerato un bidone da tutti i tifosi, per gli errori, la scarsa tecnica, adesso è uno dei migliori e non commette errori…
La morale di tutto questo ha un nome e cognome, Giampiero Gasperini , che prima che venisse qui, è stato schifato da tutti per il suo carattere, e proprio il suo carattere gli ha permesso di rigenerare questi calciatori, rendendoli fondamentali, facendovi dimenticare i mancati acquisti ad agosto, se a gennaio arrivano due calciatori del tipo…Lookman e Zirkze, beh parecchie squadre dovranno preoccuparsi….
P.S. Gasperini 10 +
