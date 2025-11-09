ROMA-UDINESE 2-0: le pagelle

La Roma batte anche l’Udinese e vola in vetta al campionato: all’Olimpico finisce 2 a 0 grazie ai gol di Pellegrini su rigore nel primo tempo e di Celik nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i friulani nel match valido per l‘undicesima giornata di campionato:

Svilar 7,5 – Kamara lo impensierisce con un destro potente dalla lunga distanza. Nella ripresa si esalta prima su Zaniolo e poi su Bayo. Anche oggi tra i migliori.

Mancini 7,5 – Difende e attacca con continuità. Duetta benissimo con Celik nell’azione del gol che chiude la partita.

Ndicka 6 – Si occupa di Buksa in un duello molto fisico. Bella prestazione, macchiata però da un errore grave che poteva riaprire una partita chiusa.

Hermoso 7 – Si prende cura di Zaniolo con efficacia. Bella partita, solida e concentrata.

Celik 7,5 – Spinge molto. Spedisce a lato di testa un bel cross di Wesley. Segna la rete che chiude la partita. Si merita questa serata. Dall’89’ Ziolkowski sv.

Konè 6,5 – Prestazione solida, senza picchi ma con tanta sostanza.

Cristante 7 – Prosegue il momento d’oro con una prestazione da regista vero. Colpisce un palo con un destro potente dei suoi.

Wesley 6,5 – Spinta costante e corsa continua. Pennella col destro un cross che Celik spedisce a lato. Dall’89’ Ghilardi sv.

Soulè 6,5 – Partenza promettente, poi perde un po’ efficacia. Ma nel complesso la prova è positiva anche per la costanza nel pressing e nel lavoro di copertura. Dal 74′ El Shaarawy 6 – Impegna con il destro Okoye. Pochi minuti a disposizione ma fa il suo.

Pellegrini 7,5 – Mostra subito di essere in partita con giocate apprezzabili. Realizza con freddezza e personalità il rigore del vantaggio. Dal 74′ El Aynaoui 6,5 – Strappa applausi per la sua sostanza. Sa sempre dove piazzarsi, e anche stasera è molto utile.

Dovbyk 6 – Non ha il tempo di entrare nel vivo del match che alla prima conclusione verso Okoye si fa male. Tegola pesante viste le assenze in attacco. Dal 39′ Baldanzi 6,5 – Costretto a giocare da falso nove, si danna l’anima per dare il suo contributo a una squadra in piena emergenza nel reparto.

GIAN PIERO GASPERINI 8 – Sta compiendo un autentico miracolo con il ridotto materiale a disposizione. Oggi perde anche Dovbyk, ma la squadra resta difficilmente perforabile ma ugualmente efficace in attacco. Il lavoro di questo allenatore è sotto gli occhi di tutti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

