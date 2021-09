ROMA-UDINESE: 1-0 (36′ Abraham). Tre punti sofferti, i giallorossi tornano a vincere

AS ROMA NEWS – Tre punti per dimenticare la sconfitta di Verona e prepararsi al meglio al derby di domenica prossima. La Roma questa sera torna a giocare davanti ai propri tifosi, anche oggi accorsi in gran numero, e affronterà l’Udinese di Gotti.

Mourinho predica equilibrio, e spera che la squadra dia risposte incoraggianti dopo la brutta prova contro i veneti. L’Udinese, reduce da una batosta rimediata in casa contro il Napoli, non ha molto da perdere e giocherà senza pressioni addosso. La Roma invece dovrà dimostrare di saper gestire il primo momento di difficoltà della sua stagione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – FINITA! Che sofferenza, ma la Roma si porta a casa tre punti. Dopo un buon primo tempo concluso avanti di un gol grazie a Abraham, nella ripresa i giallorossi calano sensibilmente alla distanza e devono portare a casa il risultato con le unghie e con i denti.

92′ – Mkhitaryan si conquista una punizione preziosissima. Due alla fine.

91′ – Deulofeu impegna Rui Patricio che manda in angolo.

90′ – Quattro di recupero.

90′ – ESPULSO PELLEGRINI! Secondo giallo esagerato per un gomito largo!

86′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan la mette subito per la testa di Shomurodov che manda alto!

86′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Abraham.

85′ – CAMBIO UDINESE: dentro Arslan, fuori Makengo.

85′ – Udinese a testa bassa: Wallace ci prova dalla distanza, palla fuori.

80′ – Ultimi dieci minuti. La Roma non riesce a fare più gioco. Si dovrà soffrire fino alla fine.

79′ – DOPPIO CAMBIO UDINESE: dentro Stryger-Larsen e Samardzic, fuori Nuytnick e Udogie.

75′ – Roma in evidente affanno, sconquassata dall’ingresso di Soppy che sulla destra sta creando grossi problemi ai giallorossi con la sua velocità.

74′ – CAMBIO ROMA: fuori Zaniolo, dentro El Shaarawy.

72′ – OCCASIONE UDINESE: Deulofeu calcia forte verso Rui Patricio, il portiere respinge e fortunatamente non ci sono giocatori bianconeri pronti a raccogliere a centro area.

69′ – CAMBIO ROMA: dentro Smalling, fuori Calafiori.

68′ – Udinese pericolosa con Soppy, che entra in area e calcia di potenza da posizione decentrata: palla alta. La Roma deve scuotersi.

66′ – Ammonito anche Calafiori per un fallo su Soppy.

65′ – La Roma è troppo poco efficace, tante palle sbagliate quando prova a costruire la fase offensiva. Serve molta più cattiveria e precisione per chiudere il match.

65′ – Ammonito Cristante per un fallo a centrocampo.

62′ – DOPPIO CAMBIO UDINESE: dentro Soppy e Beto, fuori Molina e Pussetto.

62′ – OCCASIONE UDINESE! Udogie riesce a bucare l’area e a calciare a incrociare col mancino, palla a lato di poco. Brivido per la Roma.

60′ – Mezz’ora alla fine. La Roma appare in controllo del match, ma manca ancora tanto e il vantaggio è minimo.

56′ – Ammonito Pellegrini per un fallo a centrocampo.

50′ – La Roma non è ripartita difendendosi, ma ha ripresa a fare la partita. L’Udinese però ora non può pensare solo a difendersi.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce qui il primo tempo: Roma meritatamente avanti per uno a zero. Decide per il momento un gol di Tammy Abraham su assist di un ottimo Calafiori. La squadra ce l’ha messa tutta, giocando a ritmi alti. Udinese però che è andata vicino al gol del pari con Pussetto, la squadra si salva grazie a Mancini. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

43′ – Partita cambiata completamente: ora è l’Udinese a fare la partita, e la Roma che si difende sulla propria trequarti.

41′ – OCCASIONE UDINESE! Deulofeu punta Calafiori, lo salta, e mette un cross a centro area, Rui Patricio ribatte, Pussetto di testa si getta sul pallone e Mancini riesce a deviare miracolosamente in angolo!

36′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!!! Grandissima giocata di Calafiori che di potenza scappa a sinistra e mette un cross al bacio per Tammy, il giocatore quasi di tacco in girata batte Silvestri! Vantaggio strameritato!

35′ – OCCASIONE UDINESE: Molina salta Mkhitaryan, poi mette un cross in mezzo, salva Cristante!

32′ – Ammonito Wallace per proteste.

28′ – Gara che non si sblocca. La Roma fa la partita, ma non riesce a trovare lo spazio giusto per andare in porta.

20′ – La Roma sta cercando di scardinare il muro dell’Udinese con azioni lunghe e ragionate, nel tentativo di allargare le maglie bianconere.

16′ – Pellegrini prova dalla distanza, conclusione però troppo debole e centrale, blocca Silvestri.

15′ – L’Udinese ora si è ripiazzata più compatta dietro. La Roma ha meno spazi, ma continua a collezionare tanti calci d’angolo.

8′ – PALO ROMA! Angolo dalla sinistra calciato da Pellegrini, Cristante fa sponda sul secondo palo e Zaniolo da due passi centra il legno nel tentativo di mandarla in porta!

4′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan dal limite calcia di collo scheggiando il palo!

3′ – Roma partita subito molto aggressiva e carica. Il pubblico spinge. Subito angolo per i giallorossi.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Udinese!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 20:30 – Villar finisce in tribuna, in panchina ci va Darboe.

Ore 19:45 – La Roma comunica ufficialmente il proprio schieramento con un tweet che riportiamo di seguito.

🟡📋🔴 This is how we start tonight’s game at the Olimpico!#ASRoma #RomaUdinese pic.twitter.com/NC8ZpejPhX — AS Roma English (@ASRomaEN) September 23, 2021

Ore 19:40 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma, queste le scelte di Mourinho: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout: Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, clima gradevole. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout: Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Tripi, Diawara, Villar, Darboe, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu. All.: Gotti.

A disp.: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Beto, Stryger Larsen, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Ranghetti – Scatragli. IV uomo: Miele. VAR: Chiffi. AVAR: Di Vuolo.

Giallorossi.net – A. Fiorini