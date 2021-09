Roma-Udinese, Villar va in tribuna: in panchina c’è Darboe

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gonzalo Villar non sarà nemmeno in panchina nel match di stasera: questo dicono le distinte ufficiali di Roma-Udinese.

Il centrocampista spagnolo dunque finisce in tribuna per la partita contro i friulani. In panchina ci va invece Darboe.

Gonzalo Villar non sembra aver convinto l’allenatore. Lo spagnolo era molto considerato da Fonseca, lo stesso non si può dire per lo Special One.

Redazione Giallorossi.net