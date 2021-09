TIAGO PINTO: “Gli obiettivi saranno raggiunti, ma il processo ha bisogno di tempo. Il rinnovo di Pellegrini? Non dico più niente”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Roma e l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Cosa ha fatto bene a Pellegrini in questa stagione?

“Sul rinnovo non voglio dire niente, abbiamo già detto tanto e non devo parlarne più, lo farò quando accadrà. Pellegrini è un bravissimo calciatore, ha 25 anni e può migliorare ancora e non possiamo nascondere che abbia un’empatia incredibile. Ha la fascia da capitano perché è un leader, siamo tutti felici per lui perché sta giocando benissimo”.

Quali sono gli obiettivi minimi?

“Capisco che per i giornalisti questo siano un tema, però se pensiamo ogni giorno pensando a maggio, sbagliamo. Pensiamo partita dopo partita perché ci crediamo, Mourinho è arrivato tre mesi fa, il nostro processo ha bisogno di tempo, ogni partita dobbiamo imparare qualcosa e migliorare, sicuramente gli obiettivi saranno raggiunti”