ROMA-UDINESE, i convocati di Fonseca: in lista El Shaarawy, out Kumbulla

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita Roma-Udinese di domani alle ore 12:30.

In lista c’è il nome di Stephan El Shaarawy, oltre a quello dello spagnolo Pedro. Ok anche Pastore, mentre non figura Kumbulla, che dunque non ce la fa per la gara di domani. Torna quindi tra i convocati Federico Fazio.

Questo l’elenco completo che si può leggere nel tweet dell’As Roma:

Here are the players included in the group for Sunday’s Serie A meeting with Udinese.

Stephan El Shaarawy makes it after all! 💪

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 13, 2021