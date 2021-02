ROMA-UDINESE: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Nessun turn-over per la partita contro l’Udinese. Fonseca non fa calcoli in vista dell’Europa League e mette in campo la Roma migliore per provare ad ottenere i tre punti contro i friulani.

In porta confermato Pau Lopez, in difesa out Kumbulla e Smalling, toccherà dunque di nuovo a Cristante giocare da centrale con Mancini e Ibanez ai lati. A centrocampo Veretout farà coppia con Villar, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce.

Mkhitaryan e Pellegrini agiranno dietro a Borja Mayoral, che parte avanti a Dzeko nel ballottaggio in attacco. Pedro ed El Shaarawy, entrambi convocati, partiranno dalla panchina. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Udinese, gara che si giocherà domenica 14 febbraio alle 12:30, diretta tv su DAZN:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-2): Musso, Bonifazi, Nuytinck, Samir, Struger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar, Deulofeu, Llorente.

