Serie A: il Napoli batte la Juventus (1-0) e raggiunge la Roma

ALTRE NOTIZIE – Dopo il pareggio per zero a zero tra Torino e Genoa nel match delle 15, finisce uno a zero per il Napoli l’attesa sfida di questo pomeriggio contro la Juventus.

Partita non particolarmente bella e spettacolare, che viene decisa da un rigore realizzato da Insigne assegnato grazie al Var per una manata di Chiellini sul volto di Rrhamani.La Juventus reagisce e porta l’assalto alla difesa del Napoli, che però regge grazie a Meret, provvidenziale in un paio di interventi.

Finisce uno a zero per gli azzurri, Gattuso salva la panchina. I partenopei raggiungono la Roma a quota 40 punti, i bianconeri restano fermi a 42.

