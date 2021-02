Fonseca provato e stanco. Staffetta Dzeko-Mayoral

AS ROMA NEWS – Quasi tutti i giornali si concentrano oggi su Paulo Fonseca, che ieri in conferenza stampa è apparso provato. La piazza di Roma sembra aver cominciato a infiacchire anche il portoghese: “Volto tirato e stanco. Sente la pressione come mai e lo fa vedere puntualmente“, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani).

“Barba lunga, aria torva, sguardo cupo. La faccia di Paulo Fonseca, alla viglia della partita dell’Udinese, sembra esserne la prova fumante che in un anno e mezzo l’allenatore portoghese sembra invecchiato di cinque“, scrive invece la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Fonseca vive un momento particolarmente delicato: il caso Dzeko da gestire e un momento chiave della gestione da affrontare con qualche infortunio di troppo. Dopo Smalling, anche Kumbulla è out, e l’assenza è pesante perchè in difesa dovrà giocarci di nuovo Cristante, un adattato, con Fazio che torna a essere il primo ricambio in panchina.

In attacco oggi si prospetta una staffetta Dzeko-Mayoral, scrive la Gazzetta dello Sport: non si sa ancora chi partirà dal primo minuto, ma i due metteranno entrambi minuti nelle gambe in vista dell’Europa League che incombe. Per questo la staffetta, soprattutto oggi, sembra essere la scelta più logica anche per uscire dal “caso”.

