ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ un campionato particolare, che sembra aspettare tutti. Non c’è ancora una squadra in grado di prendere il comando, come aveva fatto la Juve negli anni precedenti. La sconfitta dei bianconeri contro un Napoli non proprio stellare e la pesante batosta rimediata ieri dal Milan contro il piccolo ma organizzatissimo Spezia fa capire che questa è una stagione apertissima.

Anche per squadre come la Roma, che alterna belle prestazioni a passi falsi piuttosto fragorosi contro le big del campionato. E oggi abbiamo un’altra grande occasione: battendo l’Udinese faremmo un bel salto in classifica, scavalcando di nuovo la Juventus e tornando a soli sei punti dalla testa del campionato. Con lo scontro diretto col Milan che arriverà dopo la gara col Benevento.

Insomma, l’occasione è ghiotta. Con due risultati positivi la Roma tornerebbe incredibilmente a sognare in grande. Ma le vittorie contro le così dette “piccole” non è un fatto scontato. Ci sarà da soffrire, da dare il massimo. Questo è il momento di mettere da parte divisioni e polemiche, di accantonare casi o malumori, e di stare tutti uniti per la Roma. Forza ragazzi, tra poco si scende in campo: i tre punti di oggi valgono doppio. Vietato sbagliare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini