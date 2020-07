Roma-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altri cambi obbligati. Paulo Fonseca è costretto a ritoccare la formazione che vedremo in campo domani sera contro l’Udinese. Novità attese a partire dalle corsie di difesa, con Bruno Peres e Kolarov che dovrebbero tornare titolari, mentre in mezzo confermata la coppia Smalling-Mancini.

A centrocampo Cristante ha una maglia assicurata viste le squalifiche in mediana, mentre Diawara rischia di restare fuori: il guineano ha mostrato di non aver recuperato al 100% dal problema al ginocchio e si vede insidiato seriamente da Villar.

Diverse novità anche sulla trequarti, con Mkhitaryan che potrebbe restare fuori: Carlez Perez, Pastore e Perotti potrebbe essere il terzetto di trequartisti alle spalle del solito Edin Dzeko, che non può riposare visto il momento.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Udinese, gara che si giocherà domani sera alle ore 21:45 allo stadio Olimpico, diretta tv su Sky Sport: