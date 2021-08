Roma, ultime ore di mercato: arriva il centrocampista? Dal Portogallo: Sergio Oliveira a un passo, ma arrivano le smentite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultimi squilli di mercato. Ormai mancano davvero una manciata di ore alla fine delle contrattazioni, e sembra sempre più improbabile che la Roma riesca a centrare l’ultimo colpo anelato dai tifosi.

Mourinho vorrebbe avere un centrocampista, ma ha più volte dichiarato che il giocatore richiesto potrebbe anche arrivare nelle prossime sessioni di calciomercato, in primis quella invernale.

Ma da qui alle 20 non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto. Un segnale arriva dai social: il centrocampista del Porto Sergio Oliveira, giocatore della scuderia di Mendes, ha cominciato a seguire la AS Roma sui social proprio in questi istanti.

Un particolare “sospetto” e inusuale, che ha subito acceso i riflettori sul mediano di 29 anni, che come identikit corrisponderebbe perfettamente al profilo chiesto da Mourinho. Se l’indizio social nasconde qualche imminente novità di mercato lo scopriremo davvero a breve.

ARRIVANO LE SMENTITE – Doccia fredda sulle voci di Sergio Oliveira alla Roma provenienti dal Portogallo: stando a quanto scrive Alessandro Austini ed Emanuele Zotti de Il Tempo su Twitter, non ci sarebbe assolutamente nulla in piedi tra i giallorossi e il calciatore portoghese. La Roma ha fatto sapere che il mercato in entrata è chiuso.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Dal Portogallo arrivano conferme: Sergio Oliveira sarebbe vicinissimo alla Roma. A scriverlo è il giornalista Pedro Almeida su Twitter. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net