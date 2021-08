Olsen allo Sheffield United, è fatta: affare in prestito secco

AS ROMA NEWS – Qualcosa comincia a muoversi in questo finale di mercato. La Roma sta infatti per piazzare un altro esubero dallo stipendio pesante.

Si tratta di Robin Olsen, ora a un passo di nuovo dal trasferimento allo Sheffield United, club che milita nella seconda serie del campionato inglese.

Stando a quanto riferisce il giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport, il portiere svedese si trasferirà allo Sheffield con la formula del prestito.

Robin Olsen is close to join Sheffield United from AS Roma, here-we-go soon. He’s expected to be Ramsdale replacement, deal agreed on one-season loan. 🔴🇸🇪 #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021