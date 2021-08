“ON AIR!” – CORSI: “Prendere un centrocampista sarebbe vitale”, ROSSI: “Ormai penso non succederà niente”, PALIZZI: “Pastore? Gesto dignitoso”, ZUCCHELLI: “Altri si sono attaccati all’ultimo spiccio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Se mi aspetto qualcosa in questo finale di mercato, sia per la Roma che per altre? Dico la verità, no. Penso che il massimo ormai sia stato fatto. Poi magari all’ultimo minuto a qualcuno gli prende la frenesia. Per restare alla Roma, se arrivasse a un accordo con Nzonzi per la cessione, allora potrebbe andare a prendere un giocatore, innescando un effetto domino. O non succede niente, tranne affari di secondo o terzo livello, o se si muove uno allora si può innescare questo meccanismo. Ma manca troppo poco, e dubito che questo possa accadere. E in particolare non penso che succederà nulla per quanto riguarda la Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ancora non ha preso nessuno a centrocampo. Speriamo bene, perchè il centrocampista è vitale per quest’anno. E’ importantissimo. Non so quanto sia possibile fare in dieci ore, a meno che non ci sia già una trattativa avviata che non conosciamo. Pellegrini? Io credo che quelli del Corriere dello Sport lo odiano, ma come fai a paragonarlo a Totti. Sono puttanate, sono cose brutte per lui. Così gli fate davvero un torto a questo ragazzo…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Tra Nzonzi, Fazio e Pastore, l’unico che ha deciso di rinunciare a qualcosa è stato il Flaco. E’ stata una scelta dignitosa la sua…Sul mercato in entrata non filtrano notizie di acquisti, è molto complicato e non so se ci sarà spazio per un ultimo acquisto…”

Chiara Zucchelli (Rete Sport): “Pastore? Io ero contentissima, era un grandissimo calciatore, poi le cose non sono andate bene e sono sotto gli occhi di tutti. Lui non aveva offert,e a differenza di tanti altri che ne avevano e invece sono rimasti qui a prendersi fino all’ultimo spicciolo. Lui ne ha presi tanti di soldi, ma altri ne ha lasciati. Ci sono calciatori che sono stati applauditi per dei post fighi sui social che invece si tengono fino all’ultimo soldo. Kessie alla Roma? Magari, ma ai rossoneri per rinnovare ha chiesto 7,5 milioni di stipendio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Speriamo che in queste ore ci sia una sorpresa, specie ora che si è risolta la questione Pastore. Io ero contento quando la Roma prese sia Pastore che Nzonzi, poi invece da subito si era capito che non era cosa… Pjanic? Io non so perchè la Roma non ci pensi, forse per l’età e per lo stipendio, ma è un giocatore straordinario e in Serie A ancora fa la differenza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’Inter per me addirittura si è rinforzata nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, perchè ha preso Dzeko che è ancora un grandissimo giocatore, ha preso Correa che è molto interessante, e il terzino dell’Olanda che si è distinto all’Europeo. La Juve ha preso solo Locatelli, e resta coi suoi problemi a centrocampo….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La rescissione con Pastore è un miracolo. Quello degli esuberi è un problema un po’ di tutte le società, prima te li togli meglio è. Pastore e Nzonzi sono stati dei danni pesanti per la squadra e per il club. Veretout è uno di quelli che io non toglierei mai dalla mia formazione, la chiamata di Deschamps non mi meraviglia…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Non so cosa sia successo a Nzonzi, è crollato nel rendimento. A me piaceva tantissimo, è uno che ha giocato anche parte della finale dell’ultimo mondiale…”

