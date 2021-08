Centrocampista e terzino: Tiago Pinto può rimandare tutto a gennaio

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Josè Mourinho, per essere davvero felice, avrebbe bisogno di altri due ritocchi alla sua rosa.

Il primo riguarda il centrocampo: se Cristante e Veretout gli offrono piene garanzie, lo stesso non può dirsi per i vari Villar, Diawara, Darboe e Bove. Gli ultimi due sono ancora troppo giovani e mancano di quella esperienza richiesta dal tecnico, mentre i primi non sembrano corrispondere all’identikit giusto per il calcio di Mou.

Tiago Pinto spera di concludere questo mercato con un altro regalo, e fino all’ultimo lavorerà per riuscirci: Zakaria, Douglas Luiz, Tolisso, ma soprattutto Loftus-Cheek sono i calciatori di cui si parla con insistenza in vista di questo rush finale di calciomercato.

In realtà l’allenatore portoghese avrebbe bisogno anche di un terzino destro più esperto di Reynolds, che non dà grosse garanzie come vice Karsdorp. Il tempo però per accontentare Mou su questi due ruoli ormai stringe, e di spazio di manovra ce n’è davvero poco.

Per questo motivo, scrive oggi Il Tempo, Tiago Pinto potrebbe essere costretto a rimandare gli acquisti (o almeno uno dei due) al prossimo gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti e Mourinho avrà più chiari i ruoli dove sarà necessario intervenire.