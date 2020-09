Roma, ultimi giorni di mercato: l’attaccante dopo Smalling, ma occhio al terzino last minute

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Oggi è la giornata di Smalling, si attende una risposta definitiva dallo United, ma la Roma tiene d’occhio anche le piste che portano all’acquisto di un centravanti. Sono questi due i rinforzi che arriveranno entro il gong del 5 ottobre, e non è escluso anche l’arrivo di un terzino che possa permettere a Fonseca di avere più soluzioni sulle corsie esterne, dato che Karsdorp non dà garanzie fisiche.

Tentativo per Vlahovic, la Fiorentina chiede 25 milioni

Per il ruolo di centravanti la Roma sta parlando col Real Madrid. Borja Mayoral sembra essere sfumato, mentre per Luka Jovic ci sono ancora timide possibilità. I giallorossi sembrano spaventati dai costi dell’affare e sono insidiati dal Manchester United, che sta pensando di acquistare il serbo a titolo definitivo. Per questo motivo la Roma è tornata a bussare alla porta della Fiorentina per avere Vlahovic: i viola però sparano alto e chiedono 25 milioni. I giallorossi proveranno a intavolare un affare stile Kumbulla, con un prestito biennale e obbligo di riscatto, ma bisogna capire cosa ne pensano i viola.

Kalinic il salvagente last minute della Roma

Il tempo stringe e la Roma rischia di ritrovarsi agli sgoccioli del mercato senza avere in mano un attaccante da affiancare a Dzeko. Una lacuna madornale che i giallorossi non possono proprio permettersi. Ed è qui che riesce fuori il nome di Nikola Kalinic, l’attaccante per tutte le stagioni. Fonseca ha dato l’ok al suo ritorno già da tempo, la Roma lo considera il piano B, per non dire C. Ma qualora tutti gli obiettivi di mercato dovessero dimostrarsi irraggiungibili, ecco che la carta Kalinic sarebbe calata per forza di cose. Il croato aspetta solo una chiamata per mettersi in viaggio.

Dalot, Asamoh e l’ipotesi terzino last minute

L’ultimo acquisto del mercato della Roma potrebbe essere un terzino. Si tratta però di un affare non solo last minute, ma soprattutto low cost. Un prestito, o al massimo un acquisto a costo zero. I giallorossi stanno tentando con Diogo Dalot del Manchester United, richiesto da Fonseca: non sarà facile perchè sul giocatore c’è anche il Milan, e gli inglesi sono poco propensi a liberarsene in prestito. L’altro nome circolato in queste ore è quello di Kwadwo Asamoah, 31 anni, esterno mancino dell’Inter: può arrivare sul gong ma solo qualora la Roma riuscisse a liberarsi di qualche esubero in rosa.

Giallorossi.net – G. Pinoli