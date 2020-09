Stadio della Roma, i Friedkin non cambieranno l’area di Tor di Valle: ecco perchè

ULTIME NOTIZIE STADIO ROMA – E’ notizie delle ultime ore quella dell’incontro “segreto” tra i Friedkin e la sindaca di Roma Virginia Raggi avvenuto ieri all’ambasciata Usa di Via Vittorio Veneto dove per la prima volta si è parlato anche del progetto stadio di Tor di Valle, ormai prossimo al via libera da parte del Comune.

Lo stadio sorgerà a Tor di Valle, nessun cambiamento di zona

Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile cambio di area per realizzare lo stadio della Roma, viste le difficoltà incontrare dal club capitolino ad ottenere il via libera da parte della politica. L’ipotesi però è da scartare, salvo clamorosi colpi di scena. Lo spiega in questi minuti Fernando Magliaro de Il Tempo con un tweet.

Cambiare area significa ripartire dal 2014 e buttare soldi

Il punto più critico del cambiare location per la costruzione dello stadio è senza dubbio la tempistica: cambiare zona, che sia Fiumicino, Tor Vergata o una delle tante altre zone di Roma uscite nei mesi scorsi, significherebbe ritornare al punto di partenza, e cioè a marzo 2014. Inoltre tutti i soldi spesi fino ad ora e il lavoro fatto per il progetto andrebbero sprecati. Impensabile.

Con Friedkin avanti tutta su Tor di Valle, ecco perchè

Solo un parere negativo da parte del Consiglio Comunale metterebbe una pietra tombale sul progetto, ma è un finale che tutti si augurano non ci sia. Per la città di Roma sarebbe un pessima figura, e per il club giallorosso una pesante mazzata. Friedkin dunque andrà avanti con questo progetto, anche considerato che al momento dell’acquisto della Roma il texano ha versato all’ex proprietario James Pallotta una quota di soldi per la progettazione dello Stadio e ha anche acquistato tre società legate a Tor di Valle.

Redazione Giallorossi.net