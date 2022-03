Roma, un derby da favola

AS ROMA NEWS – La Roma rimette la chiesa al centro del villaggio. Un derby perfetto quello disegnato da Mourinho e i suoi ragazzi. Chi si aspettava una squadra stanca e scarica è rimasto sorpreso: i giallorossi hanno dominato dal primo all’ultimo minuto una partita senza storia dal fischio iniziale di Irrati.

La partenza è stata sprint: fiammata iniziale, angolo conquistato e battuto direttamente in porta da Pellegrini con palla sulla traversa, e Abraham a ribadire in rete di coscia. Il gol dopo novantuno secondi di gioco taglia le gambe di Immobile e compagni, che di fatto alzano subito bandiera bianca.

L’Olimpico ruggisce e la squadra asseconda la sua spinta. Mkhitaryan, anche ieri tra i migliori in campo, ricama per la corsa di uno scatenato Karsdorp, cross al bacio dell’olandese sul secondo palo per il piattone vincente di Abraham, mattatore assoluto del derby.

Il due a zero non frena l’onda giallorossa. La Roma capisce che la Lazio è alle corde e cerca il colpo del definitivo ko. Che arriva al minuto 40: Pellegrini calcia un piazzato da urlo mandando la palla a togliere le ragnatele dal sette del malcapitato Strakosha. E’ l’apoteosi. Prima dell’intervallo Mkhitaryan potrebbe calare il poker, ma la traversa salva la Lazio dall’umiliazione.

Nella ripresa Sarri prova a cambiare qualcosa con l’ingresso di Lazzari, ma il timido forcing dei biancocelesti è infruttuoso. Smalling è un muro invalicabile, Ibanez lo segue a ruota con una prestazione di grande sostanza. La squadra giallorossa è compatta e concentrata, e concede le briciole agli attaccanti laziali.

E’ anzi ancora la Roma a sfiorare il gol del quattro a zero: lancio millimetrico di un Cristante ispiratissimo per lo scatto di Abraham, gran controllo di petto dell’inglese che però stavolta calcia fuori davanti a Strakosha. Poco male. I numeri di Tammy sono ugualmente impressionanti: i giallorossi hanno trovato il centravanti su cui dover costruire una squadra vincente per gli anni a venire.

Il finale è una festa a cui partecipa tutta la squadra, con Mancini che si trasforma sbandieratore d’eccellenza sotto la Sud tra gli sguardi divertiti dei compagni. Mourinho preferisce invece lasciare la scena ai suoi ragazzi, tornando subito negli spogliatoi. Il suo lavoro lo aveva già fatto, stravincendo il confronto con Sarri: l’impronta Special comincia a intravedersi, seppur ancora a singhiozzo.

A questa squadra manca ancora la mentalità da grande. La Roma, ora di nuovo al quinto posto in compagnia dell’Atalanta, dovrebbe giocare con questa intensità tutte le volte che scende in campo e a prescindere dall’avversario.

Ora due settimane di sosta per ricaricare le batterie e recuperare energie. Ci si rivede il 2 aprile a Marassi, quando la Roma incontrerà la Sampdoria. Nel frattempo la tifoseria romanista può godersi il primato cittadino e un derby da favola.

Giallorossi.net – A. Fiorini