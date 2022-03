MOURINHO: “Oggi è stato tutto speciale. Gli olè? Non mi piace, i giocatori pensano che sia già finita. Abraham può giocare sempre così”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine del derby Roma-Lazio.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Aveva detto che il derby si gioca prima di tutto per i tifosi. Oggi forse è la miglior prestazione?

Grande prestazione. Già la vittoria con l’Atalanta era stata solida, con un risultato ovviamente diverso ma con una squadra consapevole di quello che doveva fare. Oggi è stata veramente speciale: sembrava che i giocatori sono stati in grado di mettere tutto in campo tutto quello che avevamo pianificato. Hanno meritato, bisogna dare credito a loro, contro un avversario che nel secondo tempo ha cercato di fare un risultato diverso, ha giocato con l’orgoglio tipico di chi gioca un derby. Noi sempre in controllo, non c’è dubbio che i ragazzi meritano totalmente la vittoria.

Ci spiega cos’è successo col pubblico?

Non mi piacciono gli ‘olè’, soprattutto non mi piace quando i giocatori li interpretano in modo sbagliato. Non mi piace che il giocatore lo interpreti come una partita finita o uno show, abbiamo visto Ibanez perdere una palla che è quasi finita con un’occasione per Immobile. Il rispetto è una cosa molto bella. Abbiamo vinto e possiamo vincere magari 3-0, 4-0 o 5-0, ma sempre con rispetto per l’avversario.

Ci dice qualcosa di più su Abraham?

L’unica cosa che dico è che quando definite Abraham come un giocatore fantastico non sono d’accordo, perché conosco le sue potenzialità e so che può fare quello che ha fatto oggi. Non parlo solo dei gol, ma del modo in cui ha giocato, pressato, tenuto palla. Esigo tanto da Tammy, conosco il suo potenziale. Questo è Tammy e deve giocare ogni partita con questo atteggiamento.

Cosa può dire la Roma in campionato?

In campionato mi sembra ovvio che le 4 che sono lì finiranno prime. Poi ci sono 4 squadre che possono finire tra il 5° e l’8°, noi Atalanta Lazio e Fiorentina. 4 squadre che stanno migliorando dentro le potenzialità, che sono diverse da quelle delle prime 4. Finire 5° o 8° fa la differenza, vediamo se possiamo finire bene il campionato.

Si è emozionato sotto la Curva?

Non ho visto.

Era negli spogliatoi?

Sì, voglio andare a casa.

Playoff Mondiali? Come vede Italia e Portogallo?

Più Turchia che Macedonia, non dobbiamo dimenticarli. Scaramantico? No, il calcio è così. La Turchia per il Portogallo sarà un avversario difficile, nessuno può aspettarsi che sarò neutrale. Amo l’Italia e la ringrazio per quello che mi ha dato a Milano e mi sta dando a Roma. Ma forza Portogallo, andiamo lì.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Qual è stata la mossa che ha fatto la differenza?

E’ sempre la stessa storia. Quando si vince un allenatore è bravo, al contrario non lo è. Abbiamo cambiato struttura in difesa e in attacco. Con Pinto scherzavo: ‘se vinciamo siamo tutti fenomeni’. Ci è uscito bene. Lo abbiamo fatto consapevoli delle qualità del nostro avversario che ha un modo di giocare preciso, identificabile. Abbiamo avuto l’umiltà di pensare a questa partita in modo tattico. Abbiamo segnato al primo minuto e poi tutto è andato bene alla squadra. Per me non è possibile fare una grande partita senza un grande arbitro. Partita mostruosa di Irrati. La Lazio è la Lazio, una squadra fortissima. Nel secondo tempo ha giocato con orgoglio e hanno dimostrato la mentalità. Chi ha visto la gara all’estero ha goduto di una grande partita fuori e dentro il campo. Ora speriamo che i romanisti vadano a casa felici e tranquilli”.

La scelta di mettere Zalewski da cosa nasce?

E’ un ragazzino di 19 anni. A Udine ha avuto qualche difficoltà, ma è stata la stampa di Roma a ‘uccidere’ il ragazzo. Se fossi un allenatore di m…a collasserei sotto la vostra stampa. Il bambino ha fatto molto bene.

La Roma oggi ha superato i propri limiti?

Oggi ha superato i limiti. Siamo una squadra che fa fatica a essere concentrata per tutta la partita. Oggi invece siamo sempre stati lì, anche nell’intervallo li ho preparati mentalmente qualora avesse segnato il 3-1. Oggi abbiamo avuto controllo emozionale.

Questa è una delle dieci partite più belle della sua carriera?

Mi è successo di tutto in carriera. Difficile dirlo. Sicuramente la peggiore qui è stata il 6-1 di Bodo. Vincere il derby 3-0 il derby è bello e fa piacere. Sono molto felice, ma non mi piace questa cosa di Roma e Lazio che chi vince è in paradiso e chi perde all’inferno.