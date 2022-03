ZALEWSKI: “Emozioni indescrivibili. Abbiamo dimostrato carattere. Contento di essere allenato da uno dei più vincenti della storia”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nicola Zalewski parla ai microfoni dei giornalisti al termine del derby Roma-Lazio.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Che emozioni stai provando?

“Sono indescrivibili, sono contento per la prestazione, c’è stato tanto atteggiamento più che tattica e tecnica perché abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararlo. Abbiamo dimostrato carattere e abbiamo portato a casa la partita”.

Mourinho e il tuo ruolo da esterno?

“Si sta rivelando una guida molto importante, è un ruolo dove non ho mai giocato ma lo sto facendo decentemente. Sono molto contento di essere allenato da uno dei più vincenti della storia del calcio, lo ringrazio per la fiducia”.

In che maniera ti sei preparato a svolgere quel lavoro sulla fascia?

“Felipe Anderson non era un cliente molto facile, mi hanno aiutato molto i miei compagni. Non l’abbiamo preparata tatticamente, abbiamo dimostrato molto caratterialmente, dopo un minuto abbiamo fatto capire come doveva andare la partita”.

Cosa farai per festeggiare?

“Domani vado in nazionale”.

Chi ti è stato più vicino?

“L’aiuto è arrivato da parte di tutti i compagni, dalla panchina anche in un momento di difficoltà è sempre arrivata una parola di conforto”.