Roma, un mercato bloccato

AS ROMA NEWS – Tutto fermo. Siamo arrivati alle porte di luglio, giorno in cui comincerà ufficialmente il mercato, e la Roma sembra faticare a chiudere le operazioni che Pinto ha allestito ormai da settimane.

Se Rui Patricio e Xhaka sono d’accordo con il club giallorosso da tempo, lo stesso non può dirsi tra la Roma e i rispettivi club proprietari dei due cartellini, Wolverhampton e Arsenal. Per il portiere la richiesta di 12 milioni non collima con l’offerta presentata da Trigoria, che ammonta alla metà esatta: 6 milioni.

Ancora simile per il centrocampista svizzero, valutato dall’Arsenal 22 milioni. La Roma non ha superato i 15. E nel frattempo sono spuntate voci su possibili inserimenti di Juventus e PSG, alle quali Xhaka farebbe gola. Mercato bloccato per “colpa” degli esuberi che Pinto fatica da matti a piazzare altrove.

Già a gennaio i Friedkin si sarebbero aspettati un lavoro di repulisti più sostanzioso di quanto poi il portoghese è riuscito a fare, ma anche in questa prima parte di mercato Pinto non è riuscito ancora a piazzare i calciatori che non fanno parte del progetto. I primi a salutare dovrebbero essere Pau Lopez e Cengiz Under, entrambi diretti a Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in base alle presenze per un totale di 27 milioni.

Il buon Europeo disputato da Olsen potrebbe fare arrivare offerte di 5-6 milioni per lo svedese: la Roma attende. Per Pastore e Nzonzi ci potrebbe essere la lista gratuita pur di liberarsi dei pesanti ingaggi. Si punta a fare cash da Kluivert e Florenzi e poi ci sono da piazzare i vari Fazio, Santon, Coric, Bianda e Diawara. Un numero altissimo di giocatori da sistemare che blocca il mercato in entrata.

