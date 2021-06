Xhaka-Roma si complica, spunta anche il PSG: la situazione

AS ROMA NEWS – Sembra complicarsi l’affare Xhaka, proprio quando tutto pareva fatto. Colpa, si fa per dire, delle prestazioni convincenti del capitano della Svizzera, protagonista a sorpresa di questi Europei, scrive l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri).

Il regista, come se non bastasse, è stato eletto anche “man of the match” della storica vittoria ai rigori contro la Francia. Leader tecnico ma anche uomo spogliatoio capace di trascinare un’intera squadra, Xhaka sembra aver stuzzicato l’interesse del PSG oltre che della Juventus.

Interessamenti che, riferisce il quotidiano, hanno creato dei fastidi alla Roma, oltre a complicare la strada dell’accordo con l’Arsenal, che appare in salita. I Gunners chiedono 22 milioni e non vogliono fare sconti, la Roma è ferma a 15. I giallorossi però hanno già un accordo in mano col calciatore e restano in netto vantaggio sulla concorrenza.

Tiago Pinto vuole accontentare Mourinho, che ha messo Xhaka in cima alle richieste: il pressing sull’Arsenal è pronto a ripartire, la Roma vuole chiudere, anche se c’è la consapevolezza che si dovrà fare un ulteriore rilancio per l’acquisto del cartellino, magari provando a inserire un giocatore (Olsen, Under, Kluivert, Florenzi tra i papabili) nella trattativa.

Fonte: Il Romanista