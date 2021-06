Mourinho e la prima a Trigoria: ecco il suo rito scaramantico con la maglia della Roma

NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho ha preparato tutte le valigie ed è soltanto in attesa che arrivi venerdì mattina, quando verrà portato all’aeroporto di Lisbona per prendere un volo diretto in Italia, a Roma.

Prima di cominciare però, José si prendere un momento per un suo rito scaramantico. Quasi una sua personale preghiera, che viene raccontata per filo e per segno oggi dall’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

Mourinho prenderà la maglia della Roma, come fatto anche in passato con le altre dei vari club che ha allenato, la bacerà una volta, poi la sfregherà con le mani, e la ribacerà. Dopo si farà due volte il segno della croce chiudendo con un bacio rivolto al cielo.

Fonte: Corriere dello Sport