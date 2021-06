“ON AIR!” – CORSI: “Con Xhaka avremo finalmente uno che si incavola se prende gol”, ROSSI: “La tecnica della Roma e la personalità di Mou: connubio perfetto”, MAGNI: “Seferovic? Visti i chiari di luna, lo prenderei”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma è sempre stata una squadra fortunata dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto calciatori straordinari, e se qualcosa c’è mancato è un po’ di personalità nei momenti difficili, giocare partite più sporche, di lasciare il fioretto per la clava. Non dimenticherò mai il colpo di tacco di Aquilani a Cagliari… Se mettiamo la tradizione del calcio di un certo livello con la personalità che porta Mourinho, può diventare un connubio molto interessante. Sembra proprio il connubio perfetto con cui sono costruite le squadre più importanti…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Io mi aspetto che Mourinho porti la continuità, oltre alle tantissime altre cose di cui non posso fare l’elenco, altrimenti finisco a mezzogiorno… La Roma ha avuto anche in pizzico di sfortuna. In questi anni la squadra sarebbe stata diversa se Strootman non si fosse infortunato, era un giocatore che avrebbe fatto la differenza negli anni in cui invece si è sottoposto a più di un’operazione. Stesso vale per De Rossi negli ultimi due o tre anni, fermato da tanti problemi muscolari. E se Nainggolan avesse messo nella sua carriera sportiva quello che metteva Strootman, oggi secondo me parleremmo di un’altra Roma, con altri risultati e altri traguardi ottenuti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mamma mia che rottura questo Europeo…mamma mia che banda di seghe. Ma forse è così perchè sono stanchi, perchè sennò noi abbiamo fatto diventare tutti fenomeni. Invece giocatori vecchi come Hummels, che tutti davano per finito, fa una partita ieri che se lo porti a Roma non fa segnare più nessuno. A me l’Italia non mi rappresenta: capitano della Lazio e allenatore della Lazio. Posso dire una cosa non bellissima? A me Mancini mi repelle proprio a guardarlo… Xhaka? Il fatto che acquisti un calciatore di personalità è molto importante. A me è piaciuto per il modo in cui urlava ai compagni, per me è un gran bel giocatore per la Roma. Ma già il fatto di avere un calciatore che si incazza quando prendi un gol è una gran cosa, nella Roma non c’è più nessuno così, e già solo per questo per me è un mito. Poi bisognerà vedere se lo prendono, perchè l’Arsenal non è un club che ha bisogno di vendere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dzeko? Tu non hai il problema di monetizzare la sua cessione, ma di trovare chi gli paga i soldi dell’ingaggio. Il problema sarà del procuratore di Dzeko, che ha estimatori sia in Italia che all’estero. Bisogna capire però quale sarà la sua volontà. Seferovic? C’è già passato in Italia, e io per la Roma non lo vorrei. Sinceramente ambisco a qualcosa di meglio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io penso che Mourinho non ci dirà molto sulle intenzioni che ha sui giocatori più importanti, fino a quando questi calciatori non saranno sistemati, tipo Kluivert. Non possiamo chiedere limpidezza a Mourinho, perchè ci sono tante questioni in ballo. Seferovic? Io preferisco Belotti. Però se mi dicessi che per il primo anno ti presenti con Dzeko, Mayoral e Seferovic, ci potrebbe pure stare, non mi sembrerebbe uno scandalo, soprattutto visti i chiari di luna…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se Musso va all’Atalanta a 20 milioni, allora Rui Patricio non può valere più di 5-6 milioni… Se davvero il Wolverhampton vuole 12 milioni per un portiere di 33 anni, qualcosa non mi torna… Ora aumenta la curiosità di sapere dalla viva voce di Mourinho cosa sarà, è stato un giugno di chiacchiere infondate, da Benzema a Ronaldo. Nessuno sapeva niente eppure si sparavano nomi irraggiungibili. Ma ora che arriva Mourinho ci saranno elementi concreti su cui basarci per capire come sarà costruita questa squadra da qui ai prossimi anni, perchè Mou ha firmato per tre anni…”

Marco Juric (Rete Sport): “Rui Patricio non costerà più di 10 milioni, ma 7 o 8. L’allenatore va accontentato, ma al prezzo giusto, ecco perchè ancora la Roma non ha chiuso la trattativa. Si stanno limando i dettagli sui soldi, la Roma vuole pagarlo il prezzo che merita. Io 20 milioni per Musso li avrei spesi, brava l’Atalanta a prenderlo. Gollini? L’agente lo ha offerto alla Roma. La cosa che mi fa pensare è che l’Atalanta ora ha la forza e l’appeal di potersi andare a prendere calciatori che può permettersi la Roma, una cosa che prima non esisteva. Ora l’Atalanta è diventata una realtà da Champions League del campionato italiano…”

Franco Melli (Radio Radio): “Stavo pensando all’abbondanza dei portieri, e alla Roma che gli tocca Rui Patricio..ma perchè Gollini non poteva venire alla Roma? Secondo me Gollini è più bravo del portoghese…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Perchè la Roma non punta Gollini? Perchè costa il doppio di Rui Patricio… ”

Furio Focolari (Radio Radio): “Gollini? Ora che l’Atalanta ha preso Musso, il suo valore è destinato a scendere….”

