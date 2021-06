Calciomercato Roma, Pinto sfida Real e Barça per il giovane Nabian del Vitoria Guimaraes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo grandi nomi del calciomercato internazionale, la Roma guarda con attenzione anche ai giovani talenti in procinto di esplodere.

Stando a quanto riferisce il sito calciomercato.it, i giallorossi hanno messo gli occhi sul 17enne attaccante portoghese Herculano Nabian che, per le sue caratteristiche, viene paragonato a Romelu Lukaku.

Protagonista con la maglia del Portogallo Under 18, il calciatore fa già parte della prima squadra B del Vitoria Guimaraes. Sul giovane centravanti ci sono diversi top club italiani ed esteri come Barcellona, Real Madrid, Juventus e Milan.

Il gm Tiago Pinto lo sta seguendo su suggerimento di Josè Mourinho e sarebbe un calciatore in linea con gli obiettivi della famiglia Friedkin. Il Vitoria Guimaraes è pronto a trattare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Fonte: Calciomercato.it