Roma, un mese e mezzo di fuoco: Mou ritrova l’attacco al completo e prepara lo sprint

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ritrova il suo attacco al completo per lo sprint che ci sarà da qui fino alla pausa per il Mondiale, che spaccherà in due questo campionato anomalo.

Zaniolo e Belotti hanno sfruttato le due settimane di stop per lavorare duro anche nei giorni di libertà concessi da Mourinho, mentre Abraham ha voglia di riscatto dopo i gol sbagliati contro l’Atalanta e la parentesi poco fortunata con l’Inghilterra.

Occhi puntati su Dybala, che mercoledì notte potrebbe giocare con l’Argentina nonostante il fastidio al flessore accusato qualche giorno fa. La Joya sta meglio e sembra destinato a scendere in campo con la maglia dell’Albiceleste, resta da capire se dall’inizio o solo per qualche minuto nella ripresa.

Mou ha poi recuperato El Shaarawy, che sta molto meglio e dovrebbe tornare in gruppo a breve. Il Faraone è un cambio prezioso per il tecnico, fondamentale averlo visto il tour de force che aspetta i giallorossi.

Si partirà con Inter-Roma il 1° ottobre e terminerà con Roma-Torino del 13 novembre. In mezzo il lascia passare per la qualificazione agli ottavi con le due sfide contro il Betis e quelle con Ludogorets e HJK più le otto partite di campionato.

Oltre al big match contro i nerazzurri anche quelli con Napoli (23/10) e Lazio (6/11), poi Lecce (9/10), Sampdoria (17/10), Verona (31/10) e Sassuolo (9/11). Un mese e mezzo di fuoco al termine del quale l’obiettivo principale sarà quello di rimanere aggrappati al treno delle prime quattro in classifica. Oltre che centrare il traguardo degli ottavi in Coppa.

Fonte: Il Messaggero