Batistuta: “La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti. I risultati non bastano, contano anche le emozioni”

AS ROMA NOTIZIE – Il Re Leone torna a parlare. Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’ex centravanti della Roma si è soffermato su un suo possibile ritorno a Firenze come dirigente del club viola, e anche di quello di Francesco Totti nella Roma.

“Io dico di sì, sono pronto”, le parole dell’ex attaccante argentino, “Per adesso non c’è mai stata la possibilità di tornare, ma credo che la Fiorentina abbia bisogno di una figura carismatica, come Zanetti all’Inter o Maldini al Milan. E anche alla Roma non dovrebbero fare a meno di Totti.

Per far funzionare un club non bastano solo i risultati sul campo, sono importanti anche le emozioni che si suscitano nella gente, i rapporti con i tifosi e la comunicazione. Questo può farlo chi ha fatto bene e dato tanto al club”.

Fonte: Gazzetta dello Sport