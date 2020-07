Roma, un pool di investitori di Miami ha avviato contatti diretti con Pallotta. A capo c’è Micky Arison, proprietario dei Miami Heat

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Dopo la notizia lanciata dal Corriere dello Sport (che trovate qui sotto) arrivano novità sul presunto pool di Miami interessato alla Roma. Stando a quanto riferisce la trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo” in onda su Centro Suono Sport, a capo di questo gruppo di investitori ci sarebbe Micky Arison, proprietario dei Miami Heat.

Arison è però soprattutto il presidente della più grande compagnia al mondo di navi da crociera, la Carnival Corporation, che ha ereditato dal padre. Ha contribuito all’espansione della flotta che inizialmente aveva solo una nave e ora ne ha più di cento.

L’imprenditore è nato a Tel Aviv ma è naturalizzato americano e risiede in Florida, ha 71 anni, è sposato e ha due figli. Il suo patrimonio è stimato in 5.8 miliardi di dollari e Forbes lo inserisce al 357esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo: Dan Friedkin, l’altro americano interessato alla Roma, è 555esimo con un patrimonio di 4.1 miliardi di dollari.

ULTIME NEWS AS ROMA – Che non ci fosse solo Dan Friedkin interessato alla Roma è notizia ormai nota. Da diversi giorni sui quotidiani si parla di altri due gruppi di investitori americani che si stanno muovendo per prendere informazioni sul club giallorosso.

Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) tra questi c’è un pool di investitori di Miami che ha già avviato contatti diretti con Pallotta, pressato dai soci a cedere il prima possibile il club capitolino.

Il gruppo Friedkin continua ad avere la priorità, ma l’offerta di 575 milioni resta bassa per James Pallotta. Nelle intenzioni dell’attuale presidente della Roma, scrive il quotidiano sportivo, ci sarebbe quella di mettere in competizione i tre gruppi interessati per riuscire a ricavare un prezzo migliore dalla vendita del club.

