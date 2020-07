“ON AIR!” – CORSI: “Fonseca e Fienga devono dimettersi se hanno a cuore i tifosi”, CATALANI: “E’ Pallotta che dovrebbe vergognarsi”, ROSSI: “Giocatori assenti, è la goccia che fa traboccare il vaso”, RENGA: “Squadra subito Rocca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ma di che dobbiamo parlare…giocatori che sbagliano passaggi a tre metri, che guardano per terra, che non si prendono responsabilità. Sarà la preparazione, sarà l’allenatore, sarà tutto… Il vero lavoro di Fonseca comincia ora, non dovrà fare solo l’allenatore. Forse per avere un po’ di tranquillità servirebbe non avere più questa presidenza, mettere De Rossi allenatore, Totti direttore generale, Rizzitelli ds e allora forse ti lascerebbero un po’ in pace…e non parlo dei tifosi…Il fallo di Perotti? Ci vogliono tre rossi là…vi posso dire? Mica voleva fare quella roba lì, altrimenti sarebbe un infame. Lui non è un infame, è un deficiente, poverino…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La squadra era già partita con l’atteggiamento sbagliato, con lo stesso atteggiamento che aveva già avuto a gennaio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che vi devo dire, di mattinate del genere ne abbiamo passate tante. Io mi arrendo, finchè c’è Pallotta, Baldini e Baldissoni non si va da nessuna parte. Ma anche Fienga, che dovrebbe dimettersi da questa specie di società. E dovrebbe dimettersi anche Fonseca. Se vogliono bene ai tifosi della Roma dovrebbero farlo. Se invece vogliono continuare a guadagnare, per carità, è lecito, ma avranno tutto il nostro disprezzo perchè sono contro di noi.

David Rossi (Roma Radio): “C’è delusione. Chi vive sperando fa una brutta fine… Nella mia vita da romanista partite come quella di ieri ne ho viste , partite in cui la squadra non scende proprio in campo. Roma-Udinese non è peggio di altre partite viste, basti pensare a Roma-Spezia. Ma la partita di ieri genera qualcosa di grande, è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Anche quest’anno ho sbagliato per amore, e speravo che prima o poi questo amore avrebbe avuto un riscontro e invece no… Evidentemente non c’è osmosi, questo amore non ti ritorna e ritrovi in campo un assembramento di persone che pensano ad altro… Sbagliare un passaggio di 20 metri senza pressione, vuol dire che in quella partita non ci devi stare, e infatti non c’eri. Non c’era proprio la Roma, è stata agghiacciante… L’Udinese poteva farci tranquillamente 4-5 gol…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Ieri l’Udinese poteva tranquillamente rovesciare lo 0-4 dell’andata, ma tranquillamente… Io sono come uno scommettitore che è rimasto in mutande. Ma se il cavallo perde in dirittura mentre era testa e testa è una cosa, ma se nemmeno esce dalla gabbia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Come dei cretini pensavamo di recuperare l’Atalanta, pensavamo alla Champions, e invece non ci vedono proprio, quelli fanno almeno 3 gol a partita a tutti… Questa squadra non ha più nessun punto di riferimento…non c’è un ds, il mercato lo fa uno che sta a Londra. Anche Fonseca avrebbe bisogno di un punto di riferimento, perchè quasi tutti gli allenatori hanno bisogno di una società alle spalle. Ci sono allenatori che fanno anche un po’ società da soli, come Conte o Mancini, ma che comunque hanno bisogno di una proprietà presente. Questi invece si guardano intorno e chi gli è rimasto? Fienga, uno che cerca in tutti i modi di tenere in piedi i pezzi di una società ormai dissolta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non ci voleva il Real Madrid per battere l’Udinese, una squadra che non vinceva da sei mesi…sei mesi! Per battere questa Udinese non serve Petrachi, Fienga o Pallotta, c’era bisogno di un allenatore che faceva cose semplici e di una squadra che entra in campo con un minimo di amor proprio, giusto per non farsi prendere per il culo dalla gente, perchè ieri poteva finire 4 a 0. Ora sei diventato lo zimbello d’Italia, perchè la Roma ormai dà a qualunque squadra la speranza di venire qui e di vincere…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Nella vita dal brutto devi prendere il bello. Il discorso è uno solo: questo ti puoi aspettare vedendo quello che accade a Trigoria da anni. Ora sul banco degli imputati ci finisce Fonseca, anche lui vittima di una situazione difficile da gestire. Lui però ieri l’ha gestita male, non può continuare a stravolgere la squadra… Pallotta parla di vergogna, ma è lui il primo a doversi vergognare…C’ha veramente la faccia come il c… a dire che vergogna, è lui ad averci ridotto in queste condizioni…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Le parole di Pallotta? Ma ancora lo cercano questo personaggio… Fonseca non è il principale responsabile di questa situazione, ma ci sta mettendo del suo. Abbiamo messo in discussione Liedholm e non possiamo parlare di Fonseca? Ieri ha fatto una formazione da mani nei capelli, siamo rimasti tutti attoniti…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Se tu parli con i calciatori, anche con i grandi ex della Roma, il fatto che Fonseca cambi ogni volta 6 giocatori manda in tilt la squadra e toglie ogni certezza… A questo aggiungete che è un momento particolare, e che essere dei calciatori ti deve dare responsabilità. A loro va chiesta più responsabilità ai giocatori, che devono fare una vita sana! Ma tutti la fanno la vita sana? E io vi dico di no, e se parlo mi becco una denuncia. E’ il solito discorso da 5-6 anni a questa parte. E’ un tema serio questo. A un certo punto accade qualcosa che li porta lontano dall’essere dei professionisti esemplari. E poi richiamate Petrachi, lo hanno fatto fuori squadra e tecnico, ma lui aveva perfettamente ragione quando diceva che erano mosci squadra e allenatore… Il quadro della Roma è desolante e questo va denunciato anzichè coprirlo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io stavolta toglierei dal discorso la società, e parlerei dell’allenatore. Ma chi l’ha scelto di mettere Bruno Peres, chi ha scelto di mettere Fazio contro Lasagna, che è il giocatore più veloce. Ma con chi me la devo prendere per Perotti, per Kalinic, per Under che gioca a sinistra con Kluivert in panchina…ma con chi me la devo prendere? Alla Roma servirebbe Francesco Rocca…chiamate Francesco Rocca…La Roma così rischia di perdere addirittura l’Europa League…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’allenatore purtroppo è il primo responsabile di un disastro annunciato. Non è corso ai ripari dopo quello che si era visto già alla prima partita. Mancano ancora tante gare, ma per come si sta mettendo la situazione mi sembra che i giocatori non vedano l’ora di finire la stagione, e l’allenatore è fuori dal contesto. I preparatori facessero qualcosa, perchè la squadra va troppo piano…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La società è responsabile primaria, Pallotta sono due anni che non viene qui. Ma basta con questo Pallotta, se ne deve andare. Ma nella partita specifica di ieri c’entra poco, quello che è successo ieri è incredibile… Perotti deve vergognarsi per quel fallo di ieri. Ma voi ieri avete visto un momento in cui la Roma ha fatto pressing ieri?…”

Franco Melli (Radio Radio): “Quando una società arriva a un punto così basso, anche l’ambiente giornalistico deve farsi un’esame di coscienza. Non possiamo esaltare la Roma ogni estate per quello che fa, e poi ci scateniamo dicendo che va tutto male. Evidentemente ci sono dei raccontatori della Roma che sbagliano, e la società è sbagliata. Non deve andare via solo l’allenatore, ma il presidente e tutto il corpo dirigente… Ma a che serve ora lamentarsi? Ma che pensavate, che il Covid avesse rimesso tutto a posto?… Sarebbe il momento di dire a Fonseca grazie e arrivederci…”

Redazione Giallorossi.net