SONDAGGIO: disastro Roma, chi è il maggior responsabile di questa situazione? VOTA!

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma affonda. Il ko di ieri sera contro l’Udinese apre profonde ferite all’interno del club, che appare lacerato al suo interno. I tifosi sono delusi e infuriati: squadra, allenatore e presidenza al centro del mirino.

I giocatori sono quelli che vanno in campo, e ieri sono apparsi ormai senza anima né grinta. Anche Fonseca non può essere esente da colpe, avendo sbagliato per l’ennesima volta formazione e non riuscendo a stimolare i propri giocatori. La proprietà resta assente, Pallotta ha deciso di vendere ma nel frattempo la dirigenza è rimasta orfana del suo ds e si affida di nuovo a Baldini, lontano migliaia di chilometri da Roma.

Vi chiediamo: chi secondo voi è il maggior responsabile di questa situazione tra i giocatori, l’allenatore e la proprietà? Partecipate al sondaggio, a voi la parola!