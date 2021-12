Roma, vecchi vizi. Ma la missione è compiuta

AS ROMA NEWS – La Roma centra l’obiettivo. La vittoria sul campo (pessimo) del CSKA Sofia vale il primo posto del girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare per i temuti sedicesimi, che avrebbero previsto l’incontro con una delle terze dei gironi dell’Europa League.

I giallorossi devono ringraziare lo Zorya, che ferma a sorpresa i norvegesi del Bodo/Glimt, ma anche i tre gol realizzati dall’inedito tandem d’attacco formato da Borja Mayoral e Tammy Abraham e che hanno permesso di strappare i tre punti nonostante il pessimo finale di partita giocato dalla Roma.

Vecchi vizi: la squadra di Mourinho domina, sembra chiudere la partita, ma nell’ultimo quarto d’ora rischia di rovinare tutto. I migliori in campo (Bove e i due centravanti titolari) abbandonano il terreno di gioco e la Roma smette di girare. I calciatori si mettono in modalità stand-by e il modestissimo CSKA Sofia rischia di compiere una rimonta che avrebbe dell’incredibile.

Prima segna Catakovic, che in area ha tutto il tempo di controllare il pallone, prendere la mira e battere in porta senza che Cristante e compagni si decidano a contrastarlo. Poi in pieno recupero Wildschut ha di nuovo lo spazio per calciare in porta dalla distanza, la conclusione è potente ma centrale, nonostante questo Fuzato non riesce a respingerla, gettando nello sconforto Mourinho.

L’allenatore a fine partita è una furia: “Quei due gol incassati sono inaccettabili”, la sentenza dello Special One. La Roma torna a casa con il massimo risultato, ma deve riflettere seriamente sui suoi soliti limiti. Una squadra che vive ancora di troppi alti e bassi all’interno di una partita, a cui manca qualità nei ricambi e che pecca di personalità. La strada verso i successi è ancora molto lunga.

Giallorossi.net – A. Fiorini