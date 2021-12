MOURINHO: “Inaccettabili i due gol presi. Mayoral una delle poche cose che mi è piaciuta. Ringrazio lo Zorya”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di CSKA Sofia-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

È andata nel migliore dei modi: può essere una buona iniezione di fiducia?

“Non possiamo creare questo tipo di problema per noi stessi, non è possibile avere controllo totale sul match, poi perdiamo palla, abbiamo avuto comportamenti naif. Il primo e il secondo gol subìto sono inaccettabili, poi certo che sono felici e ringraziamo lo Zorya. Però non è possibile stare sul 3-0 e rischiare con il 3-2”.

Borja Mayoral?

“Una delle poche cose che veramente mi è piaciuta, ha avuto qualità con la palla, ha giocato molto bene con le linee, mi è piaciuto molto. L’atteggiamento non mi sorprende, lavora sempre e la sua qualità nel gioco è una delle poche cose che mi è piaciuta veramente”.

Quanto è stato importante evitare lo spareggio?

“Non abbiamo rosa per giocare tre competizioni e giocare due partite in più, per noi questo è stato molto importante. Non potevamo controllare questa cosa, però siamo stati fortunati perché due partite in più a febbraio non ne avremmo avuto bisogno sicuramente”.