CSKA SOFIA-ROMA 2-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma a due facce passa sul campo del CSKA Sofia col punteggio di 3 a 2 e si qualifica come prima del girone grazie al pareggio del Bodo sul campo dello Zorya.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo Stadio dell’Esercito bulgaro e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Fuzato 4,5 – Prestazione discutibile. Sul primo gol non ha colpe, sul secondo però le responsabilità sono evidenti. L’errore è molto grave, e ha rischiato di complicare i piani dei giallorossi.

Mancini 6 – Gli avversari sono molto modesti, lui controlla la situazione senza affanni.

Ibanez 6 – La velocità di Caicedo è l’unica arma dell’attacco del CSKA, lui lo limita agevolmente.

Kumbulla 5,5 – Non sempre sicuro nelle chiusure. Conferma qualche limite già mostrato in precedenza.

Karsdorp 7 – Anche oggi decisivo con due assist che valgono due gol.

Veretout 5 – In calo di condizione. Senza la sua corsa a tutto campo diventa un giocatore modesto.

Cristante 4,5 – Qualche passaggio sbagliato di troppo. Nella ripresa è colpevolmente troppo pigro in occasione della rete del CSKA. Bruttissima prestazione.

Bove 7 – Nota lieta della serata. Recupera tanti palloni preziosi e gioca con grande intensità. Pregevole lo spunto in occasione del raddoppio di Mayoral. Dal 56′ Villar 6 – Cerca spesso la giocata, sbagliando qualcosina nel palleggio.

Vina 5,5 – Yomov, unico calciatore di minimo talento dei bulgari, cerca di sfondare dalla sua parte con poca fortuna. Nella ripresa soffre la spinta degli avversari e non a caso il primo gol del Sofia nasce proprio dalla sua fascia.

Borja Mayoral 7 – Bella partita, con tante giocate e un gran gol realizzato. La modestia del CSKA rende poco probante il test di stasera, ma lui gioca comunque sopra la media. Dal 67′ Zaniolo sv – Costretto a uscire dopo pochi minuti per un problema da valutare. Dall’84’ Darboe sv.

Abraham 7 – Segna un gol a porta vuota, facendosi trovare pronto in area di rigore. Nella ripresa si ripete con un gol di fattura più pregevole. Bene così. Dal 67′ Shomurodov 5,5 – Non un grande ingresso in campo per l’uzbeko, che non appare in fiducia.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma fa il suo battendo una squadra di due categorie inferiore. Preoccupa però il calo nei minuti finali, dove la squadra ha mostrato le solite lacune già osservate tante volte. Nonostante questo i giallorossi passano da primi nel girone, centrando il primo mini-obiettivo stagionale.

Giallorossi.net – A. Fiorini