ROMA-VERONA 2-2: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma rimonta il Verona nella ripresa dopo un primo tempo da incubo. Il merito va tutto ai giovani giallorossi subentrati nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 5,5 – Il Verona passa alla prima occasione, quando il portoghese smanaccia sui piedi di Barak il pallone dell’uno a zero. Non ha colpe sul gol del raddoppio di Tameze. Nella ripresa è spettatore del pari romanista, col Verona che non tira più in porta.

Karsdorp 4,5 – Sbaglia tutto il possibile con errori da dilettante allo sbaraglio. Nella ripresa cerca di scuotersi, ma mette un solo cross decente in novanta minuti.

Smalling 5,5 – Cerca di metterci una pezza, ma stasera va anche lui in confusione e appare troppo frettoloso e impreciso nelle letture. Meglio nella ripresa, come tutta la squadra.

Kumbulla 5,5 – Gioca al fianco di Smalling e non fa tanto peggio di lui.

Vina 4,5 – Il gemello diverso dell’olandese che gioca sulla fascia opposta. Dal 46′ Zalewski 6,5 – Dà una bella scossa alla squadra con accelerazioni interessanti che mettono in crisi la retroguardia veneta.

Maitland-Niles 4,5 – Gioca più alto, nell’inedito sistema di gioco proposto da Mou. Non combina un bel nulla, fino a quando l’allenatore si decide a toglierlo. Dal 79′ Bove 7 – In cinque minuti fa molto di più del suo compagno di squadra. Segna un bel gol che vale il pareggio.

Cristante 5,5 – Il mediano più efficace della squadra senza brillare. Cerca di mettere ordine e fisico in una squadra spenta e senza idee.

Sergio Oliveira 4,5 – Si è subito calato nella mediocrità generale della squadra, sbagliando appoggi semplici. Appare troppo lento per i ritmi della Serie A e viene spesso anticipato dai giocatori avversari. Dal 46′ Veretout 6 – Anche lui un po’ impreciso, ma ci mette un pochino in più di verve, dando più nerbo alla mediana.

Pellegrini 4,5 – Sbaglia una serie interminabile di passaggi. Da lui oggi ci si aspettava almeno una giocata che incidesse sulla partita, e invece non gliene riesce una.

Felix 4,5 – Partita di una povertà tecnica enorme. Tantissimi errori alcuni dei quali imbarazzanti. Dal 61′ Volpato 7 – Entra e segna.

Abraham 5 – Prestazione molto deludente. Non riesce a incidere mai, e non sempre per colpa di una squadra che non riesce a servirlo nel modo giusto.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La squadra del primo tempo è stata orribile, senza anima e identità, che si affidava solo ai lanci lunghi per la testa di Abraham. Nella ripresa la scossa è arrivata dai giovanissimi, e questo dimostra quanti problemi ha questa Roma, scarica e senza giocatori di livello tecnico medio-alto.

Giallorossi.net – A. Fiorini