TUDOR: “Abbiamo dominato la Roma per 70 minuti, dobbiamo esserne orgogliosi. Contento per il pari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Igor Tudor, allenatore del Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco tutte le dichiarazioni del tecnico dei veneti ai microfoni di DAZN:

Le propongo una riflessione: questo pareggio è merito della Roma o demerito vostro?

“Abbiamo fatto una grande partita, il nostro rammarico è non aver vinto. Abbiamo dominato sempre tranne gli ultimi 20′. Loro hanno spinto e hanno trovato il pareggio, ma rimane la nostra grande prestazione. Siamo venuti qui contro la Roma, tanta roba”.

Complimenti per la prestazione che è stata ottima, ma voi partite sempre bene e poi fate fatica nei finali. Qual è il problema?

“Poche squadre stanno meglio di noi fisicamente, è una forza. Siamo tante volte in vantaggio e la dinamica della partita cambia, perché gli avversari spingono, tu ti accontenti, poi magari giochi all’Olimpico e non è facile. Noi vogliamo fare sempre bene, ma aspettarsi che il Verona venga a Roma a dominare 90′ è difficile, ma lo abbiamo fatto per 70′, bisogna essere orgogliosi”.

Condizione psicofisica eccellente, c’è un lavoro importante evidentemente. Pensavate di aver vinto forse, rifaresti i cambi?

“Sembra che con i due cambi abbiamo preso due gol, ma non è detto che con loro non li avremmo presi. Volevo anticipare i nostri cambi, mi sono detto ‘mettiamo due freschi per avere fisicità e compattezza difensiva’. Ma va bene, siamo contenti, ci sono tante partite ancora, noi giochiamo sempre allo stesso modo, per vincere, a volte viene bene e altre no. Oggi siamo contenti con il pareggio a Roma”.

Cosa le dà più soddisfazione dopo un risultato così? Lo schema?

“Bello, raramente gli schemi vengono bene perché le squadre sono organizzate bene, è importante, siamo contenti”.