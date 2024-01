ROMA-VERONA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Mister De Rossi riflette ancora sul modulo da adottare contro il Verona, ma viste le assenze potrebbe passare a una difesa quattro con Llorente e Huijsen coppia centrale. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola.

A centrocampo, con Cristante fermo per squalifica, spazio a Paredes in regia con Bove e Pellegrini a supporto. In attacco El Shaarawy tornerà ad agire largo a sinistra, con Dybala più a destra e Lukaku punta centrale.

Non recuperano Smalling e Renato Sanches, out anche Mancini fermato dal giudice sportivo, in panchina solo Zalewski e Kristensen come cambi per le fasce, e Belotti per l’attacco. La difesa resta priva di alternative, mentre a centrocampo rimangono solo Pisilli e Pagano.

QUI VERONA – Se la Roma è sempre in piena emergenza, anche il Verona non se la passa troppo bene: squalificati Lazovic, Duda e Coppola, mister Baroni perde anche Ngonge, finito al Napoli durante questo mercato invernale, e difficilmente potrà contare su Doig, per il quale c’è una trattativa apertissima col Sassuolo.

Confermato il 4-2-3-1 per gli scaligeri, in difesa spazio a Dawidowicz con Magnani, sulle fasce agiranno Tchatchoua e Amione. A centrocampo la coppia Serdar-Folorunsho, con Suslov sulla trequarti. Ali offensive Mboula e Saponara, mentre la punta di riferimento sarà Djuric.

IL METEO DEL MATCH – Previsto cielo sereno sopra la capitale per l’inizio del match, ma le temperature subiranno un brusco calo: clima rigido dunque atteso all’Olimpico domani pomeriggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona, gara in programma sabato 20 gennaio ore 18, diretta TV su DAZN:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola, Bove, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

H. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Amione; Folorunsho, Serdar; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric