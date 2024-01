DE ROSSI: “La squadra è forte, il nostro obiettivo è il quarto posto. Mi giocherò fino alla morte la possibilità di restare” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Prima conferenza stampa da allenatore della Roma per Daniele De Rossi, che questa mattina a Trigoria incontra i giornalisti per parlare della sfida contro il Verona di domani pomeriggio.

Per il neo tecnico giallorosso sarà anche l’occasione per presentarsi ai tifosi e ai media nell’inedita veste di trainer del club capitolino. Di seguito tutte le sue dichiarazioni:

Bentornato a casa. Che tipo di lavoro hai impostato, e che Roma vorresti?

Buongiorno. Vedo tante facce a cui sono affezionato. Quando cambi allenatore, nei primi allenamenti i giocatori sono sempre carichi, vanno a duemila. Bisognerà vedere quanto riusciremo a mantenere questa intensità. Sono contento e li ringrazio.

Ha sentito Totti?

Ci siamo sentiti, lui mi ha mandato il suo messaggio di buona fortuna. Ci siamo sentiti e ci siamo promessi di vederci. Lui ora va in Cina, ma ci vedremo e passeremo del tempo assieme, che è una cosa che ci fa sempre piacere.

Quando si subentra, vuol dire che c’è un problema. Qual è il problema della Roma? Cosa la renderebbe felice a fine stagione?

Sarei contento se fossimo fra le prime quattro. E’ l’obiettivo a cui puntare, non facile ma possibile. Si, quando cambi allenatore ci sono dei problemi. Ci sono passato anche io un anno fa. Non è una cosa rara nel mondo del calcio. Io però devo ripartire da zero. In 3-4 giorni non riesci ancora ad analizzare tutto. Sono fortunato perchè io le partite della Roma le ho viste tutte, è la squadra che conosco più al mondo per motivi di tifo.

In una intervista avevi detto che il tuo sogno era allenare la Roma, ma prima c’era un percorso da fare. E’ questo il momento giusto per tornare?

Secondo te era il momento giusto per rifiutare? La Roma non si rifiuta. E’ quello che è successo anche a Pirlo. Ci sono uomini che rifiutano, altri che si buttano dentro. Avrei rifiutato se avessi pensato che era una squadra scarsa e avrei fatto brutte figure. Secondo me invece è una squadra forte.

Lei disse: “Non mi piace chi dice il mio calcio, il mio calcio non esiste e non devo inventarmi nulla”. Per cosa vorrebbe che fosse ricordato il calcio di De Rossi?

“Il mio calcio” è una cosa che mi fa venire i brividi, perché il calcio è di tutti, ma l’ho sentita dire anche da grandi allenatori che stimo. Ci sono squadre di cui riconosci gli allenatori da come giocano. Io non so se sono a quei livelli, ma a fine anno sarei contento se la Roma sarà una squadra organizzata.

Abbiamo saputo che non ci sono condizioni nel tuo contratto a fine anno, tranne un bonus in caso di raggiungimento della Champions. Si è parlato anche di Europa League? Ti hanno detto qualcosa su una tua possibile permanenza?

No, i presidenti sono stati chiarissimi, sia sulla durata che sula mia permanenza qui. Io ho chiesto solo il bonus in caso di Champions. La cifra l’hanno decisa loro. Ovviamente non farò tutta la mia carriera da allenatore così, ma questa per me era una grande opportunità. Non si è parlato di Europa League. Ho chiesto però di essere trattato da allenatore, non da bandiera o ex giocatore, non devo fare il giro di campo con la mascotte. Ma loro sono d’accordo con me. Io me la giocherò fino alla morte per rimanere qui, non per quello che sono stato ma meritandomelo sul campo. Per me sarebbe un sogno.

Difenderete a 3 o a 4?

Io mi sono innamorato di questo lavoro con Spalletti e poi con Luis Enrique. Parliamo quindi di allenatori che portano tanti giocatori in fase offensiva e giocano con la difesa a 4. Questa squadra però è stata costruita per giocare a 3. Deciderò all’ultimo. Potrei anche cambiare in corso di partita, o in corso di stagione.

Fuori da Trigoria c’è un clima da contestazione verso i giocatori e la dirigenza. Si è detto che lei è stato preso come “effetto calmante” per la tifoseria. Questo può essere destabilizzante o è uno stimolo in più?

Non ho bisogno di stimoli e non mi destabilizza. Non sono stupido, so che quando devi rimpiazzare un allenatore tanto famoso e amato, devi prendere in considerazione tanti fattori, e magari con altri allenatori la situazione sarebbe stata ancora più devastante a breve termine. Inoltre anche i sold out ha portato secondo me dei punti. Ripeto: non sono stupido, so che non mi hanno preso per i miei risultati folgoranti della Spal. Ma non definiamola una scelta “calmante”, è brutto, diciamo ponderata per tanti fattori ambientali. E io ne approfitto, per me è una grande occasione.

Si aspettava questa occasione così presto? Appena entrato nello spogliatoio si è sentito trattato da allenatore?

No, non era il mio sogno che mandassero via l’allenatore più titolato della storia e prendessero me. Mi aspettavo un processo più graduale, ma la storia è piena di traghettatori o allenatori a breve termine che poi sono rimasti, ultimo Raffaele Palladino, che si sta dimostrando uno dei migliori allenatori in Italia. Io si, mi sento l’allenatore della Roma, più in campo però che nello spogliatoio, e voglio che sia così. Io non devo fingere che non voglio bene a Pellegrini o Cristante. Non ho mai finto nemmeno coi tifosi. Mi hanno persino consigliato di non venire con la mia macchina, che è troppo “da povero”. Ma io non sono così, non voglio fingere. Ma appena entro in campo, mi sento allenatore, e mi sembra anche che la squadra apprezzi le mie idee.

Lei disse: la Roma non deve far stufare Mourinho. La Roma ha fatto stufare Mourinho? Vi siete sentiti?

Si, ci siamo sentiti, gli ho mandato un messaggio e non di circostanza. Lui fu anche uno dei primi a mandarmi un messaggio quando firmai per la Spal. Non so se si è stufato, dovresti chiederlo a lui.

Lei ha detto che la Roma è una squadra forte. Si è fatto un’idea se la squadra avesse più problemi mentali o tattici? C’è qualcuno che la stupita di più in questi primi giorni?

Si, alcuni problemi li avevo visti. Ma non è stata allenata male e non giocava male come diceva qualcuno. Aveva però molti alti e bassi, non era costante. Ora stiamo cercando di capire i problemi, ma non posso certo dirli qui in conferenza stampa. Chi mi ha stupito? In generale sapevo che era una squadra forteì: Lukaku, Dybala, Pellegrini… ma dal vivo rimani ancora più impressionato. Mi ha sorpreso Pisilli, non sapevo avesse tutta questa qualità. E’ ancora un bambino, ma mi ha impressionato.

Cosa non c’è da sottovalutare nella partita contro il Verona?

Prima di tutto il Verona, è una squadra solida e allenata da un allenatore che io stimo tanto. E poi l’emozione dell’esordio, non tanto per me quanto per i giocatori, perchè con il cambio ci potrebbe essere un po’ di malumore della tifoseria. Dobbiamo essere tutti carichi.

(Fine)