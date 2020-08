Roma, via al raduno a Trigoria: Dzeko dentro solo pochi minuti, nessun incontro con Fienga. Pedro tra i primi ad arrivare, poi Pellegrini e Zaniolo

AS ROMA NEWS – E’ cominciata oggi la nuova stagione della Roma che sarà targata Friedkin. A Trigoria sono arrivati alla spicciolata tutti i calciatori convocati da Fonseca, che però oggi effettueranno solo i tamponi.

Tra i primissimi a giungere nel centro sportivo Fulvio Bernardini è stato il nuovo acquisto Pedro, poi Spinazzola, Mkhitaryan, Ibanez, Olsen e il chiacchieratissimo Riccardi.

Nicolò Zaniolo è stato accompagnato a Trigoria dal padre Igor, prima di lui è arrivato invece Lorenzo Pellegrini, l’altro giovane calciatore da cui il club vuole ripartire. I giocatori effettueranno i test per il Covid a gruppi, e poi faranno ritorno nelle proprie abitazioni. Da domani via agli allenamenti.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Pochi minuti fa è arrivato a Trigoria il giocatore più atteso, Edin Dzeko. Il calciatore, accompagnato dalla moglie, è però rimasto dentro al centro sportivo solo una manciata di minuti: il tempo di effettuare il tampone e poi il bosniaco è uscito dai cancelli di Trigoria. Nessun “giorno della verità” dunque come scritto oggi da alcuni giornali. Non c’è stato nessun colloquio con Fienga o altri dirigenti del club capitolino per chiarire il suo futuro.

Redazione Giallorossi.net