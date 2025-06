Roma, via all’era Gasp: il piano da cinque rinforzi

Il primo giorno da allenatore della Roma è già archiviato per Gian Piero Gasperini, che ha fatto il suo ingresso a Trigoria con idee chiare e una missione ambiziosa: riportare i giallorossi in Champions League. “Ho scelto la Roma perché è una grande sfida”, ha dichiarato il nuovo tecnico, pronto a plasmare la squadra secondo la sua filosofia di gioco.

Il piano mercato è già partito, in sintonia con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, con cui Gasp ha avviato i primi confronti. L’obiettivo? Inserire almeno cinque innesti mirati per alzare il livello tecnico e tattico della rosa.

Lucumí in pole per la difesa, torna l’idea Kumbulla

Il primo tassello da sistemare è in difesa. In cima alla lista c’è Jhon Lucumí del Bologna, centrale affidabile e compatibile con il sistema del nuovo allenatore. Restano sul taccuino anche Kossonou del Bayer Leverkusen e Balerdi del Marsiglia, ma al momento il colombiano è il più vicino. In parallelo si valuta anche il rientro di Marash Kumbulla dall’Espanyol, un’opzione low cost che potrebbe completare il reparto.

Un esterno e due fantasisti per il nuovo 3-4-2-1

Sulla fascia destra si cercano profili capaci di coprire tutta la corsia. Piacciono Nahuel Molina, in uscita dall’Atlético Madrid, e Agustin Giay, talento argentino del Palmeiras. In trequarti, Gasperini vuole due giocatori offensivi dinamici: i nomi caldi sono Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar e Igor Paixao del Feyenoord, entrambi ideali per interpretare il ruolo alla “Lookman”. A centrocampo si lavora anche per trattenere Lucas Gourna-Douath, con cui è possibile rinnovare il prestito.

Dovbyk in bilico, ma si cerca una punta di fiducia

Davanti, il nodo è rappresentato da Artem Dovbyk. Non convince del tutto Gasperini, ma il suo costo elevato (38,5 milioni) impone cautela. Il tecnico potrebbe comunque valutarlo durante il ritiro, affiancandogli un altro attaccante di movimento. Restano vive le piste Giacomo Raspadori, pupillo di Gasp dai tempi dell’Atalanta, e Lorenzo Lucca. Ma prende quota anche Nikola Krstovic del Lecce, centravanti giovane ma già abituato al nostro campionato. L’estate giallorossa è appena cominciata, ma le manovre sono già frenetiche: Gasperini vuole una Roma nuova, costruita su misura per correre.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero