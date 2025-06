Shomurodov, messaggio a Gasp: “Non temo gli allenamenti duri, sono pronto a qualsiasi sforzo fisico”

Accolto come un eroe in patria per la prima, storica qualificazione dell’Uzbekistan a un Mondiale, Eldor Shomurodov si gode il momento d’oro. L’attaccante giallorosso, tra i leader della Nazionale, ha parlato con entusiasmo dell’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma.

“È un allenatore eccellente, lo conoscono tutti. Ha portato l’Atalanta dal nulla a giocarsi la Champions e lo Scudetto”, ha dichiarato durante un’intervista al canale YouTube Comment Show, rilanciata dai media locali.

Nel corso della diretta, Shomurodov ha anche risposto con un sorriso a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per i metodi di lavoro intensi del nuovo tecnico: “No, non mi spaventa. Sono pronto a qualsiasi sforzo fisico”. Parole che mostrano grande determinazione, anche se il suo futuro resta in bilico: al momento, infatti, è tra i possibili partenti in casa Roma.