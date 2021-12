Roma, vietato sbagliare

AS ROMA NEWS – Sul campo malridotto del CSKA Sofia causa neve, la Roma tornerà oggi (ore 18:45 italiane, le 19:45 in Bulgaria) di scena per provare a centrare il primo posto nel girone di Conference League.

Compito non facile, non tanto per la partita che dovranno giocare i giallorossi contro un’avversaria molto modesta e già fuori dalla competizione, ma perchè il Bodo/Glimt dovrebbe non vincere sul campo dello Zorya.

Mourinho non vuole commettere passi falsi e ha sintetizzato così il suo pensiero in conferenza stampa: “Quando ero al Manchester United in Champions League, noi e la Juve eravamo qualificati per gli ottavi di finale e per finire primi la Juve non doveva vincere con lo Young Boys e noi dovevamo farlo con il Valencia. Non ci abbiamo creduto, abbiamo perso noi e ha perso la Juve. La sensazione è che ti senti un idiota. Dobbiamo giocare per vincere, poi se il Bodø/Glimt vince siamo secondi, andiamo ai playoff a febbraio. Quello che non può succedere è che il Bodø non vinca e anche noi non vinciamo“.

Il portoghese ha lasciato a Roma Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan, e dunque in porta vedremo per la prima volta in stagione il brasiliano Fuzato. La difesa a tre sarà formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez, a centrocampo Diawara dovrebbe agire insieme a Cristante e Veretout, mentre in attacco sarà riproposta la coppia Zaniolo-Abraham.

