Romano: “La Roma spinge per Aouar, offerto un quinquennale. Anche il Betis ci sta provando, niente Eintracht”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma sta provando seriamente ad assicurarsi Houssem Aouar a parametro zero. La conferma arriva dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Il club giallorosso spinge, e ha offerto un contratto di cinque anni al calciatore. Su di lui però c’è anche il Betis, che ha avuto dei contatti col centrocampista nelle scorse settimane.

Sfumata invece la pista che porta all’Eintracht Francoforte. Lo conferma anche lo il direttore sportivo del club tedesco: “L’affare non si farà”.

Houssem Aouar will not join Eintracht on free transfer. Decision has been made, as director Krösche confirms: “This deal won’t happen”. 🚨🔴 #transfers

AS Roma, pushing to sign Aouar as free agent after five-year deal offered. Betis have also approached the player weeks ago. pic.twitter.com/kEIPhj1ig5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2023