Ronchi: “Cavani alla Roma vincolato alla vendita del club. Il gruppo vicino all’acquisto non avrebbe problemi a pagarlo”

ULTIME NEWS AS ROMA – Il giornalista uruguaiano Gonzalo Ronchi è stato il primo a parlare dell’offerta della Roma per Edinson Cavani, indiscrezione di mercato uscita qualche giorno fa e che da allora ha trovato qualche conferma.

Oggi lo stesso Ronchi è stato intervistato dal quotidiano “Il Romanista” per saperne di più sull’interesse della Roma per il Matador: “C’è un’offerta molto importante da parte della Roma che garantirebbe a Cavani un contratto per tre stagioni. Un’offerta economicamente molto vantaggiosa e infatti Edinson ha preso tempo per valutarla“.

Sono in tanti a domandarsi come farebbe la Roma, in difficoltà finanziarie, a permettersi l’ingaggio di un top player come l’uruguaiano. Ronchi spiega: “L’ingaggio di Cavani è vincolato però alla vendita della Roma. C’è un gruppo molto vicino all’acquisto e l’ingaggio di Edinson non sarebbe affatto un problema per loro”.

Fonte: Il Romanista