Rosa costruita sul 4-3-3, squadra depressa e la crisi di Soulè: così Juric rischia di pagare per tutti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il momento difficile della Roma è atteso a un bivio cruciale domani pomeriggio allo U-Power Stadium, quando i giallorossi dovranno dimostrare di essere ancora al 100% con il nuovo allenatore Juric.

Le due vittorie in campionato sembrano non essere bastate al tecnico per mantenere salda la sua posizione sulla panchina giallorossa: la sconfitta con l’Elfsborg e la pessima prestazione contro il Venezia sembrano addensare già nubi nere sopra la testa del tecnico croato.

La squadra non ha ancora superato l’esonero, non condiviso con la società, di Daniele De Rossi e fatica a ritrovare entusiasmo. La rosa, tra l’altro, sembra non essere adatta al credo calcistico di Juric: per tutta l’estate Ghisolfi, fino alla sterzata finale, ha cercato di accontentare le richieste di DDR, che voleva giocatori adatti al suo 4-3-3.

Su tutti Matias Soulè, esterno offensivo ideale per giocare con quel sistema di gioco, ma che nel 3-4-2-1 sembra sposarsi assai poco. Un investimento di quasi 30 milioni di euro che la Roma deve assolutamente proteggere e provare a valorizzare. L’argentino, così come tanti altri giocatori acquistati in estate, aveva accettato con entusiasmo il progetto giallorosso, improvvisamente azzerato con l’esonero di De Rossi.

Contro il Monza sono attese risposte dalla squadra e dal suo allenatore. Se la Roma dovesse continuare a percorrere la pericolosa strada intrapresa nelle ultime due apparizione, la sosta si preannuncerebbe incandescente dentro Trigoria. I Friedkin ci hanno abituato a scelte clamorose, e a pagare per tutti sarebbe di nuovo l’allenatore.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport / La Repubblica

