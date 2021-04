Rosella Sensi: “Pallotta scade nel ridicolo, lui ha lasciato debiti, non io. Friedkin ha bisogno di tempo, quello che ha trovato è devastante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le recenti dichiarazioni di James Pallotta, un altro ex presidente della Roma torna a farsi sentire. Stavolta si tratta di Rosella Sensi, intervenuta questa mattina ai microfono di Centro Suono Sport nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo, per dire la sua.

Sulle parole di Pallotta.

Ci ho pensato tanto, è un mese che questa persona continua a parlare. Non si deve permettere di parlare di bancarotta, non lo posso tollerare. I numeri parlano da soli e non so neanche se sappia leggerli. Non deve nominare i Sensi e la mia famiglia, deve smetterla. È l’unico presidente della Roma ad aver lasciato questi debiti. Con questo mettiamo la parola fine e lasciamo parlare Friedkin. Basta, si infanga il nome di mio padre Franco. Io sono sempre intervenuta solo per rispondere alle dichiarazioni di Pallotta o dei suoi dirigenti, che dicevano cose sbagliate e infanganti. Non ho mai fatto comunicazione contro qualcuno.

Sui debiti di cui ha parlato Pallotta.

I debiti della famiglia Sensi sono stati pagati con i soldi della famiglia Sensi e non sono stati lasciati alla Roma. Ci sono dei bilanci pubblici, si cade nel ridicolo. Non capisco perché continui a tornarci sopra. Tornano su questo argomento per giustificare il loro operato sbagliato.

Su Friedkin.

Ho fiducia nel nuovo presidente. Solamente la presenza e la vicinanza alla squadra è un cambio di rotta sostanziale e importante per i giocatori. Bisogna dargli tempo perché quello che ha trovato è davvero devastante.

Ha visto l’omaggio di Totti a Franco nella serie tv?

Per malinconia non sono riuscita a vederla. Se la vedo mi metto a piangere, non voglio mancare di rispetto a Francesco. Mio marito e mia figlia la stanno vedendo e gli ho detto di raccontarmela. Io piangerei troppo.

Fonte: Centro Suono Sport