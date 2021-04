“ON AIR!” – BERSANI: “La Roma spesso ci ha tradito, ora deve dare risposte”, PIACENTINI: “Io ci credo”, SAVELLI: “L’auspicio è di poter giocare il ritorno con una qualificazione ancora aperta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Non posso che augurarmi che la Roma faccia le cose per bene stasera. Quest’anno lo ha fatto sempre in coppa. Non so che chiamarlo momento verità, perchè già oggi si può dire che è una squadra bipolare, e se eliminasse l’Ajax la doppia personalità sarebbe certificata…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Quello che ha lasciato l’amaro in bocca è stato vedere la Roma nelle ultime settimane buttare via partite alla portata e rischiare di mandare a monte il lavoro di un anno. Sensazioni? Non so, l’anno scorso col Siviglia avevamo sensazioni buone e poi ci fu quella prestazione. Ho solo un auspicio: che si possa giocare una partita importante per far sì che si possa affrontare la gara di ritorno con il passaggio del turno ancora in palio…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mancini è della provincia di Pisa, è gente che non te le manda a dire, gente sfrontata, che non ha peli sulla lingua. In lui riconosci quello che deve essere lo spirito di squadra. Io da tifoso della Roma vedo in Mancini quello che vorrei fosse il giocatore della Roma. Ma viva la faccia…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “E’ un momento brutto per questa Roma, però intanto siamo ai quarti di questa Coppa B, contro l’Ajax. Fonseca dice che loro hanno un attacco fortissimo, ma siamo sicuri che i loro sono più forti dei nostri? Forse più dinamico, su quello sono d’accordo… Vediamo un po’ come reagirà stasera la Roma, i giocatori sembrano vogliosi di un grande riscatto. Siamo molto curiosi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La gente tende ad avere una leggera diffidenza sulla Roma. E’ bello però il pensiero della partita di stasera. L’Ajax non è insuperabile, ma sarà una partita complicata, però sarebbe bello fare una bella figura e passare il turno. Speriamo si esca da questa annata un po’ triste con un acuto. Poi vediamo da giugno che succede…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sabato dopo Sassuolo vedevo lo spettro di una stagione finita, e ora invece ci credo in maniera sconfinata. Vedo proprio la strada spianata verso la finale di Danzica. Ci sono ricaduto di nuovo, e forse stasera sarò di nuovo deluso, però sti cavoli… Mancini? Speriamo sia vero quello che ha detto, ma con l’allenatore a dieci centimetri sarebbe stato difficile per lui dare una risposta differente. Noi ci vogliamo credere e speriamo davvero che sia così, perchè il momento è talmente importante per tutti che il bene della Roma corrisponda con il bene dei giocatori e corrisponda con il bene di Fonseca. Tutti sanno che a fine stagione ci saranno delle scelte, ma fare bene stasera vorrà dire fare bene a sé stessi: se hai un minimo di ambizione, fare brutte figure non aiuterebbe nessuno. E quindi tutti uniti verso un unico obiettivo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Le parole di Mancini? C’ho trovato poco di esplosivo. Se mi volete dire che la Roma è settima per colpa della stampa o di un giornalista, come si fa a credere a una baggianata del genere. Generalizzare è sempre un errore, parlare della stampa o dei giornalisti è sbagliato, è giusto fare dei distinguo. Proprio perchè non ti capita di arrivare così lontano in Europa, dobbiamo provare ad arrivare fino alla fine. Tante volte però la Roma ha tradito, e ora devono dimostrare loro di essere all’altezza della situazione e di far cambiare le cose. Perchè gli umori cambiano. Sarà importante lo spirito stasera, e sarebbe gravissimo rivedere la Roma di Duisburg contro il Sivilgia, una squadra che non c’era né con la testa nè con le gambe. Quello francamente la Roma non può permetterselo più…”

Marco Juric (Rete Sport): “Le parole di Mancini? Sono frasi che si sono già sentite anche per altri argomenti. Vengono scritte determinate cose, e poi vengono negate per non minare la tranquillità del gruppo. Poi magari però, non sempre ma è capitato, nel corso del tempo certe cose vengono confermate. Mancini che doveva dire? “Sì, Fonseca è un deficiente…“. E’ chiaro che non si può. Comunque ora sta alla squadra dimostrare sul campo che sono tutti uniti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pedro e Dzeko devono fare la differenza. Spero che la partita si possa giocare nei 180 minuti, perchè c’è la partita di ritorno. Se fai un pareggio stasera, andrebbe bene…

Furio Focolari (Radio Radio): “Pedro è il giocatore che ha vinto più trofei, Dzeko ha fatto cose importanti nella sua carriera. Ma l’Ajax non perde da 4 mesi, l’ultima a farlo è stata proprio l’Atalanta. E’ una squadra forte. Ha delle assenze, ma sono più gravi quelle della Roma. L’Ajax sta dominando il suo campionato, è una squadra forte forte…è molto più forte dello Shakhtar Donetsk…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ la partita che decide la stagione della Roma. Potresti giocarti una semifinale contro il Manchester United. E’ la coppa dei perdenti, ma una bella semifinale creerebbe un clima giusto intorno alla Roma e sarebbe un gran finale di stagione. Ecco perchè la gara di stasera deciderà la stagione. Magari tra 20 giorni faremo altri discorsi sulla Roma, chissà…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ajax-Roma? Dovrebbe vincere l’Ajax stasera, è più forte ed è una squadra pericolosissima…”

