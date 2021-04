Zaniolo, doccia fredda: Fink ordina lo stop, il rientro slitta di un mese. Addio Europeo. E con la Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Doccia fredda per Zaniolo. Ieri il giocatore giallorosso è volato a Innsbruck dove è stato visitato dal professor Fink, il luminare che lo ha operato, presso la clinica Gelenkpunkt. Il recupero procede bene, ma l’esito non è stato quello sperato dal trequartista, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti).

Per il rientro in gruppo potrebbe volerci addirittura un mese in più del previsto. Nel peggiore dei casi vorrebbe dire essere a disposizione di Fonseca per l’ultima settimana di maggio, a campionato praticamente concluso. Un duro colpo per il morale del classe ’99 che, tra aprile e maggio, sperava di avere una minima chance per convincere Mancini a portarlo all’Europeo.

Le possibilità di essere convocato sarebbero state comunque ridotte ma Zaniolo avrebbe voluto provarci: ora invece non si può escludere che alla fine si decida di farlo tornare direttamente per il ritiro estivo, da affrontare al 100% della forma fisica in vista della stagione 21/22 che dovrà essere quella del definitivo rilancio.

In queste settimane il ragazzo continuerà a lavorare con lo staff giallorosso tra campo e palestra e le sue condizioni verranno costantemente monitorate. Dopo due crociati rotti a nove mesi di distanza l’uno dall’altro, Zaniolo scalpitava per rientrare il prima possibile (spesso posta su Instagram foto dei suoi allenamenti accompagnate da frasi motivazionali) ma accelerare i tempi di recupero e correre rischi inutili è fuori discussione. Per questo il numero 22 si prenderà tutto il tempo necessario per tornare a disposizione della Roma.

Fonte: Il Tempo