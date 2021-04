Roma-Allegri, strada impervia. E da Trigoria smentiscono i contatti con Sarri

AS ROMA CALCIOMERCATO – Paulo Fonseca si presenta in conferenza stampa con il volto tirato e la barba incolta, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini). Sa che la società si sta guardando intorno, alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, e per lui resta difficile restare insensibile a certe voci di mercato.

I nomi per la panchina del prossimo anno sono sempre i soliti: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Ma per arrivare al primo, scrive oggi il quotidiano romano, la strada resta impervia. Ma non ci sono conferme nemmeno per quanto riguarda l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Chelsea.

Da Trigoria infatti smentiscono con fermezza incontri e contatti con Sarri: in realtà sarebbe il suo agente a proporlo al general manager giallorosso Tiago Pinto. Resta quindi da capire se la Roma si indirizzerà o meno sull’allenatore toscano.

Fonte: Il Tempo